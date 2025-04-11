"Разрушит Венгрию". Орбан цинично пообещал противостоять вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию, поэтому его страна должна противостоять этому.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает, что принятие Украины в ЕС может нанести серьезный ущерб Венгрии, поэтому он призывает противостоять этому процессу.
- Венгерский премьер выделяет риски для экономики и безопасности, которые могут возникнуть в случае вступления Украины в Европейский Союз.
- Некоторые политические силы в Венгрии поддерживают членство Украины в ЕС, воспринимая его как часть европейской семьи углубляющей европейскую интеграцию.
Орбан пообещал бороться против вступления Украины в ЕС
По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС "определит судьбу Венгрии десятилетиями".
По его мнению, Венгрия должна противостоять этому, потому что, говорит, могут быть риски для экономики и безопасности.
Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые будут неизбежно сопровождать членство Украины в ЕС.
We will not let Brussels force us into accepting Ukraine’s EU membership. This is a huge issue, with widespread implications for our security, economy, and agriculture.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2025
We will ask the Hungarian people and act as they decide! pic.twitter.com/nQMaYCGKew
Он добавил, что Венгрия будет действовать так, как решит венгерский народ.
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