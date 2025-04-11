"Разрушит Венгрию". Орбан цинично пообещал противостоять вступлению Украины в ЕС
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Политика
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"Разрушит Венгрию". Орбан цинично пообещал противостоять вступлению Украины в ЕС

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию, поэтому его страна должна противостоять этому.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что принятие Украины в ЕС может нанести серьезный ущерб Венгрии, поэтому он призывает противостоять этому процессу.
  • Венгерский премьер выделяет риски для экономики и безопасности, которые могут возникнуть в случае вступления Украины в Европейский Союз.
  • Некоторые политические силы в Венгрии поддерживают членство Украины в ЕС, воспринимая его как часть европейской семьи углубляющей европейскую интеграцию.

Орбан пообещал бороться против вступления Украины в ЕС

По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС "определит судьбу Венгрии десятилетиями".

Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию. Некоторые венгерские партии видят Венгрию как растворившуюся в крупном европейском государстве, где решения, принимаемые в Брюсселе — имперской штаб-квартире, должны выполняться в Венгрии. Поэтому они поддерживают Украину и ее членство, потому что этого хочет Брюссель.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По его мнению, Венгрия должна противостоять этому, потому что, говорит, могут быть риски для экономики и безопасности.

Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые будут неизбежно сопровождать членство Украины в ЕС.

Он добавил, что Венгрия будет действовать так, как решит венгерский народ.

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