"Разрушит Венгрию". Орбан цинично пообещал противостоять вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию, поэтому его страна должна противостоять этому.

Орбан пообещал бороться против вступления Украины в ЕС

По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС "определит судьбу Венгрии десятилетиями".

Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию. Некоторые венгерские партии видят Венгрию как растворившуюся в крупном европейском государстве, где решения, принимаемые в Брюсселе — имперской штаб-квартире, должны выполняться в Венгрии. Поэтому они поддерживают Украину и ее членство, потому что этого хочет Брюссель. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его мнению, Венгрия должна противостоять этому, потому что, говорит, могут быть риски для экономики и безопасности.

Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые будут неизбежно сопровождать членство Украины в ЕС.

We will not let Brussels force us into accepting Ukraine’s EU membership. This is a huge issue, with widespread implications for our security, economy, and agriculture.



We will ask the Hungarian people and act as they decide! pic.twitter.com/nQMaYCGKew — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2025

Он добавил, что Венгрия будет действовать так, как решит венгерский народ.