"Зруйнує Угорщину". Орбан цинічно пообіцяв протистояти вступу України до ЄС
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Політика
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"Зруйнує Угорщину". Орбан цинічно пообіцяв протистояти вступу України до ЄС

Орбан
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Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняття України до Євросоюзу зруйнує Угорщину, тому його країна повинна протистояти цьому.

Головні тези:

  • Орбан стверджує, що прийняття України до ЄС загрожує Угорщині, тому його країна повинна протистояти цьому процесу.
  • Деякі угорські партії підтримують членство України в ЄС, вважаючи її частиною європейської держави, а отже підтримуючи бажання Брюсселя.
  • Орбан підкреслює ризики для економіки та безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з членством України в Європейському Союзі.

Орбан пообіцяв боротися проти вступу України до ЄС

За його словами, питання вступу України до ЄС "визначить долю Угорщини на десятиліття".

Ми переконані, і я особисто, що прийняття України зруйнує Угорщину. Деякі угорські партії бачать Угорщину як таку, що розчинилася у великій європейській державі, де рішення, які приймаються у Брюсселі — імперській штаб-квартирі — повинні виконуватися в Угорщині. Тому вони підтримують Україну і її членство, тому що цього хоче Брюссель.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

На його думку, Угорщина повинна протистояти цьому, адже, каже, можуть бути ризики для економіки і безпеки.

Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС.

Він додав, що Угорщина нібито буде діяти так, як вирішить угорський народ.

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