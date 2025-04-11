"Зруйнує Угорщину". Орбан цинічно пообіцяв протистояти вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняття України до Євросоюзу зруйнує Угорщину, тому його країна повинна протистояти цьому.

Орбан пообіцяв боротися проти вступу України до ЄС

За його словами, питання вступу України до ЄС "визначить долю Угорщини на десятиліття".

Ми переконані, і я особисто, що прийняття України зруйнує Угорщину. Деякі угорські партії бачать Угорщину як таку, що розчинилася у великій європейській державі, де рішення, які приймаються у Брюсселі — імперській штаб-квартирі — повинні виконуватися в Угорщині. Тому вони підтримують Україну і її членство, тому що цього хоче Брюссель. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

На його думку, Угорщина повинна протистояти цьому, адже, каже, можуть бути ризики для економіки і безпеки.

Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС.

We will not let Brussels force us into accepting Ukraine’s EU membership. This is a huge issue, with widespread implications for our security, economy, and agriculture.



We will ask the Hungarian people and act as they decide! pic.twitter.com/nQMaYCGKew — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2025

Він додав, що Угорщина нібито буде діяти так, як вирішить угорський народ.