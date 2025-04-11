"Зруйнує Угорщину". Орбан цинічно пообіцяв протистояти вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняття України до Євросоюзу зруйнує Угорщину, тому його країна повинна протистояти цьому.
Головні тези:
- Орбан стверджує, що прийняття України до ЄС загрожує Угорщині, тому його країна повинна протистояти цьому процесу.
- Деякі угорські партії підтримують членство України в ЄС, вважаючи її частиною європейської держави, а отже підтримуючи бажання Брюсселя.
- Орбан підкреслює ризики для економіки та безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з членством України в Європейському Союзі.
Орбан пообіцяв боротися проти вступу України до ЄС
За його словами, питання вступу України до ЄС "визначить долю Угорщини на десятиліття".
На його думку, Угорщина повинна протистояти цьому, адже, каже, можуть бути ризики для економіки і безпеки.
Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС.
We will not let Brussels force us into accepting Ukraine’s EU membership. This is a huge issue, with widespread implications for our security, economy, and agriculture.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2025
We will ask the Hungarian people and act as they decide! pic.twitter.com/nQMaYCGKew
Він додав, що Угорщина нібито буде діяти так, як вирішить угорський народ.
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