50 тис угорців взяли участь у мітингу опозиції проти Орбана

У столиці Угорщини Будапешті 15 березня десятки тисяч людей прийшли на мітинг, організований опозиційною партією «Тиса», виступаючи проти прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Головні тези:
- У Будапешті відбувся масштабний мітинг опозиції, в якому взяли участь до 50 тис угорців.
- Учасники мітингу виступали проти прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партії “Фідес”.
- Лідер партії “Тиса” Петер Мадяр оголосив про проведення опитування з ключових питань та пообіцяв реформи для зроблення Угорщини частиною сильної Європи.
У Будапешті пройшов масштабний мітинг проти Орбана
За даними журналістів, в акції взяли участь понад 50 тис людей. Мітингувальники вигукували «Брудна Фідес» (партія Орбана) і «Тиса виходить з берегів».
Він анонсував проведення опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути «голос нації».
Лідер опозиції також пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.
Партія «Тиса» випереджає партію «Фідес» Орбана в більшості опитувань. Вибори мають відбутися в Угорщині у 2026 році.
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