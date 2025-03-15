50 тис угорців взяли участь у мітингу опозиції проти Орбана
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50 тис угорців взяли участь у мітингу опозиції проти Орбана

Будапешт
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Джерело:  Reuters

У столиці Угорщини Будапешті 15 березня десятки тисяч людей прийшли на мітинг, організований опозиційною партією «Тиса», виступаючи проти прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Головні тези:

  • У Будапешті відбувся масштабний мітинг опозиції, в якому взяли участь до 50 тис угорців.
  • Учасники мітингу виступали проти прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партії “Фідес”.
  • Лідер партії “Тиса” Петер Мадяр оголосив про проведення опитування з ключових питань та пообіцяв реформи для зроблення Угорщини частиною сильної Європи.

У Будапешті пройшов масштабний мітинг проти Орбана

За даними журналістів, в акції взяли участь понад 50 тис людей. Мітингувальники вигукували «Брудна Фідес» (партія Орбана) і «Тиса виходить з берегів».

Ті, хто зраджує власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав, — заявив на мітингу лідер партії «Тиса» Петер Мадяр.

Він анонсував проведення опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути «голос нації».

Лідер опозиції також пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.

Партія «Тиса» випереджає партію «Фідес» Орбана в більшості опитувань. Вибори мають відбутися в Угорщині у 2026 році.

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