50 тис угорців взяли участь у мітингу опозиції проти Орбана

У столиці Угорщини Будапешті 15 березня десятки тисяч людей прийшли на мітинг, організований опозиційною партією «Тиса», виступаючи проти прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У Будапешті пройшов масштабний мітинг проти Орбана

За даними журналістів, в акції взяли участь понад 50 тис людей. Мітингувальники вигукували «Брудна Фідес» (партія Орбана) і «Тиса виходить з берегів».

Ті, хто зраджує власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав, — заявив на мітингу лідер партії «Тиса» Петер Мадяр. Поширити

Він анонсував проведення опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути «голос нації».

Лідер опозиції також пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.

Партія «Тиса» випереджає партію «Фідес» Орбана в більшості опитувань. Вибори мають відбутися в Угорщині у 2026 році.