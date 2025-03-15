50 тыс венгров приняли участие в митинге оппозиции против Орбана

В столице Венгрии Будапеште 15 марта десятки тысяч человек пришли на митинг, организованный оппозиционной партией Тиса, выступая против премьер-министра Виктора Орбана.
Главные тезисы
- Десятки тысяч человек приняли участие в масштабном митинге оппозиции против премьер-министра Орбана в Будапеште.
- Лидер партии Тиса обещал провести опрос по ключевым вопросам и внести реформы для укрепления позиции Венгрии в Европе.
- Митингующие выступали против партии Орбана и активно поддерживали партию Тиса, желающую окончить правление Орбана.
В Будапеште прошел масштабный митинг против Орбана
По данным журналистов, в акции приняло участие более 50 тыс человек. Митингующие выкрикивали «Грязная Фидес» (партия Орбана) и «Тиса выходит из берегов».
Он анонсировал проведение опроса по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам, чтобы услышать «голос нации».
Лидер оппозиции также пообещал сделать Венгрию частью сильной Европы и положить конец 15-летнему правлению Орбана.
Партия Тиса опережает партию Фидес Орбана в большинстве опросов. Выборы должны пройти в Венгрии в 2026 году.
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