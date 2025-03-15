50 тыс венгров приняли участие в митинге оппозиции против Орбана
Категория
Мир
Дата публикации

50 тыс венгров приняли участие в митинге оппозиции против Орбана

Будапешт
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Источник:  Reuters

В столице Венгрии Будапеште 15 марта десятки тысяч человек пришли на митинг, организованный оппозиционной партией Тиса, выступая против премьер-министра Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Десятки тысяч человек приняли участие в масштабном митинге оппозиции против премьер-министра Орбана в Будапеште.
  • Лидер партии Тиса обещал провести опрос по ключевым вопросам и внести реформы для укрепления позиции Венгрии в Европе.
  • Митингующие выступали против партии Орбана и активно поддерживали партию Тиса, желающую окончить правление Орбана.

В Будапеште прошел масштабный митинг против Орбана

По данным журналистов, в акции приняло участие более 50 тыс человек. Митингующие выкрикивали «Грязная Фидес» (партия Орбана) и «Тиса выходит из берегов».

Те, кто изменяет собственной нации, должны оказаться на мусорнике истории. Наше время пришло, — заявил на митинге лидер партии Тиса Петер Мадяр.

Он анонсировал проведение опроса по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам, чтобы услышать «голос нации».

Лидер оппозиции также пообещал сделать Венгрию частью сильной Европы и положить конец 15-летнему правлению Орбана.

Партия Тиса опережает партию Фидес Орбана в большинстве опросов. Выборы должны пройти в Венгрии в 2026 году.

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