Орбан угрожает медиа и правозащитникам Венгрии — что случилось
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан угрожает медиа и правозащитникам Венгрии — что случилось

Орбан
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Источник:  AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта пообещал избавить свою страну от тех, кто, по его словам, работает в интересах иностранных государств, заявив, что его правое правительство ликвидирует глобальную "теневую армию", служащую Европейскому Союзу и "либеральной американской империи".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан заявил о намерении избавить Венгрию от “теневой армии”, служащей интересам ЕС и “либеральной американской империи”.
  • Орбан критикует независимые медиа и правозащитные группы, сравнивая их с насекомыми и объявляя о необходимости “уборки”.
  • Последние усилия премьер-министра направлены на расправу с критиками и оппонентами, с целью укрепления своей политической власти.

Орбан стремится уничтожить независимые медиа Венгрии

В пронизанном теорией заговоре обращении, совпавшем с национальным праздником, посвященным венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов, Виктор Орбан заявил группе из нескольких тысяч избранных сторонников, что Венгрия в ближайшие недели ликвидирует средства массовой информации и другие организации, получающие финансирование из-за рубежа, сравнив.

После сегодняшнего праздничного собрания наступит пасхальная уборка. Насекомые перезимовали.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Мы демонтируем финансовую машину, которая использовала коррумпированные доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдоНПО и политических активистов. Мы ликвидируем всю теневую армию.

Находящийся у власти с 2010 года Орбан в последние годы использовал празднование 15 марта как трибуну, с которой произносил все более враждебные заявления против ЕС, к которому Венгрия принадлежит с 2004 года.

Он часто сравнивал ЕС с Советским Союзом, оккупировавшим и репрессировавшим Венгрию на протяжении почти пяти десятилетий в 20-м веке, и пообещал "оккупировать" властные кабинеты в Европе.

Теперь, после инаугурации президента США Дональда Трампа, венгерский лидер ускорил свои давние усилия по расправе с критиками, такими как средства массовой информации, правозащитные и антикоррупционные группы, которые, по его словам, подрывают суверенитет Венгрии, получая финансовую помощь от международных доноров.

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