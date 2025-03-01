Орбан угрожает заблокировать коммюнике Евросоюза начет Украины
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Политика
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Орбан угрожает заблокировать коммюнике Евросоюза начет Украины

Орбан
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Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины по итогам саммита 6 марта.

Главные тезисы

  • Премьер Венгрии Виктор Орбан грозит заблокировать коммюнике Евросоюза в поддержку Украины.
  • Орбан требует проведения прямых переговоров ЕС с Россией по вопросам прекращения огня и установления мира в Украине.
  • Предложение Орбана ограничить письменные выводы поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025) вызывает напряженность и разногласия в Евросоюзе.

Орбан оказывает давление на ЕС в вопросе поддержки Украины

Об этом говорится в письме Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Средства, оказавшемуся в распоряжении журналиста Саболча Госпожи.

В письме Виктора Орбана к президенту Евросовета он заявил о "стратегических разногласиях" в политике по отношению к Украине, которые "нельзя разрешить правками или коммуникациями".

Убежден, что ЕС, по примеру США, должен войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине. Этот подход невозможно гармонизировать с тем, что отражен в проекте коммюнике.

Он продолжил, что поэтому предлагает даже не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита в текущем виде, и что это показало бы "раскол в ЕС".

Предлагаю ограничить письменные выводы упоминанием и поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025), принятой 24 февраля 2025 года (речь идет о резолюции, внесенной США, где нет упоминания об агрессии РФ). Данная резолюция обозначает новую фазу в истории конфликта и делает несоответствующей все ранее согласованные формулировки Евросовета.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Перед этим Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

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