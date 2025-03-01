Орбан угрожает заблокировать коммюнике Евросоюза начет Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины по итогам саммита 6 марта.
Главные тезисы
- Премьер Венгрии Виктор Орбан грозит заблокировать коммюнике Евросоюза в поддержку Украины.
- Орбан требует проведения прямых переговоров ЕС с Россией по вопросам прекращения огня и установления мира в Украине.
- Предложение Орбана ограничить письменные выводы поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025) вызывает напряженность и разногласия в Евросоюзе.
Орбан оказывает давление на ЕС в вопросе поддержки Украины
Об этом говорится в письме Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Средства, оказавшемуся в распоряжении журналиста Саболча Госпожи.
В письме Виктора Орбана к президенту Евросовета он заявил о "стратегических разногласиях" в политике по отношению к Украине, которые "нельзя разрешить правками или коммуникациями".
Он продолжил, что поэтому предлагает даже не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита в текущем виде, и что это показало бы "раскол в ЕС".
Перед этим Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.
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