Орбан угрожает заблокировать коммюнике Евросоюза начет Украины

Орбан оказывает давление на ЕС в вопросе поддержки Украины

Об этом говорится в письме Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Средства, оказавшемуся в распоряжении журналиста Саболча Госпожи.

В письме Виктора Орбана к президенту Евросовета он заявил о "стратегических разногласиях" в политике по отношению к Украине, которые "нельзя разрешить правками или коммуникациями".

Убежден, что ЕС, по примеру США, должен войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине. Этот подход невозможно гармонизировать с тем, что отражен в проекте коммюнике. Поделиться

Он продолжил, что поэтому предлагает даже не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита в текущем виде, и что это показало бы "раскол в ЕС".

Предлагаю ограничить письменные выводы упоминанием и поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025), принятой 24 февраля 2025 года (речь идет о резолюции, внесенной США, где нет упоминания об агрессии РФ). Данная резолюция обозначает новую фазу в истории конфликта и делает несоответствующей все ранее согласованные формулировки Евросовета. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Перед этим Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.