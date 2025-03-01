Орбан погрожує заблокувати комюніке Євросоюзу щодо України

Орбан тисне на ЄС у питанні підтримки України

Про це йдеться у листі Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, що опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані.

У листі Віктора Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке. Поширити

Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало б "розкол у ЄС".

Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (йдеться про резолюцію, внесену США, де немає згадки про агресію РФ). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Перед цим Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.