Орбан погрожує заблокувати комюніке Євросоюзу щодо України
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Орбан погрожує заблокувати комюніке Євросоюзу щодо України

Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту 6 березня.

Головні тези:

  • Прем’єр Угорщини Віктор Орбан готується заблокувати комюніке ЄС на підтримку України через стратегічні розбіжності у політиці.
  • Орбан вимагає прямих переговорів ЄС з Росією з приводу припинення вогню та створення сталого миру в Україні.
  • Пропозиція прем’єра Угорщини полягає в обмеженні письмових висновків шляхом підтримки резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), яка нехтує агресією РФ.

Орбан тисне на ЄС у питанні підтримки України

Про це йдеться у листі Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, що опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані.

У листі Віктора Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке.

Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало б "розкол у ЄС".

Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (йдеться про резолюцію, внесену США, де немає згадки про агресію РФ). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Перед цим Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

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