Орбан погрожує заблокувати комюніке Євросоюзу щодо України

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту 6 березня.
Головні тези:
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан готується заблокувати комюніке ЄС на підтримку України через стратегічні розбіжності у політиці.
- Орбан вимагає прямих переговорів ЄС з Росією з приводу припинення вогню та створення сталого миру в Україні.
- Пропозиція прем’єра Угорщини полягає в обмеженні письмових висновків шляхом підтримки резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), яка нехтує агресією РФ.
Орбан тисне на ЄС у питанні підтримки України
Про це йдеться у листі Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, що опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані.
У листі Віктора Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".
Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало б "розкол у ЄС".
Перед цим Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-