Орбан погрожує медіа та правозахисникам Угорщини — що трапилося
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Орбан погрожує медіа та правозахисникам Угорщини — що трапилося

Орбан
Джерело:  AP

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 15 березня пообіцяв позбавити свою країну від тих, хто, за його словами, працює в інтересах іноземних держав, заявивши, що його правий уряд ліквідує глобальну "тіньову армію", яка служить Європейському Союзу і "ліберальній американській імперії".

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв ліквідувати “тіньову армію” та організації, які отримують фінансування з-за кордону.
  • Орбан порівняв незалежні медіа та правозахисні групи з комахами та заявив про необхідність “прибирання”.
  • Орбан виступає проти Європейського Союзу та критикує міжнародних донорів, які, за його словами, підривають суверенітет Угорщини.

Орбан прагне знищити незалежні медіа Угорщини

У пронизаному теорією змови зверненні, яке збіглося з національним святом, присвяченим угорській революції 1848 року проти правління Габсбургів, Віктор Орбан заявив групі з кількох тисяч обраних прихильників, що Угорщина в найближчі тижні ліквідує засоби масової інформації та інші організації, які отримують фінансування з-за кордону, порівнявши такі групи з комахами.

Після сьогоднішнього святкового зібрання настане великоднє прибирання. Комахи перезимували.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Ми демонтуємо фінансову машину, яка використовувала корумповані долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдоНУО та політичних активістів. Ми ліквідуємо всю тіньову армію.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, останніми роками використовував святкування 15 березня як трибуну, з якої виголошував все більш ворожі заяви проти ЄС, до якого Угорщина належить з 2004 року.

Він часто порівнював ЄС з Радянським Союзом, який окупував і репресував Угорщину протягом майже п'яти десятиліть у 20-му столітті, і пообіцяв "окупувати" владні кабінети в Європі.

Тепер, після інавгурації президента США Дональда Трампа, угорський лідер прискорив свої давні зусилля, спрямовані на розправу з критиками, такими як засоби масової інформації, правозахисні та антикорупційні групи, які, за його словами, підривають суверенітет Угорщини, отримуючи фінансову допомогу від міжнародних донорів.

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