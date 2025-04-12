ЕС создает общий фонд для закупки вооружения на фоне угрозы от России

Министры финансов Европейского Союза 12 апреля начали переговоры о создании совместного оборонного фонда, который будет покупать и владеть оборонным оборудованием и взимать с членов плату за его использование, как способ тратить больше средств на оборону, не обременяя национальные бюджеты дополнительными долгами.

ЕС создает фонд для закупки вооружения для защиты от России

Фонд под названием "Европейский оборонный механизм" был предложен аналитическим центром Bruegel в документе для министерских дискуссий как способ решения проблемы того, как страны с высоким уровнем задолженности могут платить за дорогостоящее военное оборудование.

Это часть более широких европейских усилий по подготовке к потенциальной атаке со стороны России, поскольку правительства ЕС отдают себе отчет в том, что они больше не могут полностью полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности.

Это хорошая отправная точка для обсуждения, — сказал министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменто.

Несколько других стран ЕС также выразили первоначальную поддержку, отметив, что создание такого фонда может быть технически относительно простым, поскольку он будет базироваться на модели фонда помощи еврозоны, Европейского механизма стабильности.

У нас все еще будет несколько вопросов относительно мандата, финансирования, вкладов, рычагов влияния на рынок. Есть несколько вопросов по финансированию, а также по военному аспекту, — сказал Сарменто. Поделиться

ЕС уже стремится увеличить военные расходы на 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет путем ослабления своих фискальных правил по оборонным инвестициям и общим заимствованиям для крупных оборонных проектов за счет бюджета ЕС.

Но такие варианты увеличивают государственный долг, что вызывает беспокойство у многих стран с большим долгом, тогда как центр Bruegel обеспечил бы способ удержать часть оборонных инвестиций вне национальных бюджетов.

Фонд будет создан в соответствии с межправительственным соглашением и будет иметь значительный уплаченный капитал, что позволит ему заимствовать средства на рынке.

В фонд могут вступать члены из стран, не являющихся членами ЕС, таких как Британия, Украина или Норвегия. Поскольку фонд будет владельцем покупаемого им оборудования, долги, понесенные для его оплаты, будут оставаться на счетах фонда, а не на национальных счетах.

Фонд также будет способствовать созданию единого европейского рынка оборонного оборудования с целью снижения затрат и объединения ресурсов.