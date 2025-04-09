Евросоюз предоставит Украине в 2025 году 9 млрд евро на обороноспособность
Категория
Украина
Дата публикации

Евросоюз предоставит Украине в 2025 году 9 млрд евро на обороноспособность

ЕС
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Источник:  Суспільне

Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Евросоюз выделит Украине 9 млрд евро на обороноспособность до конца 2025 года. Об этом она говорила 9 апреля во время пресс-конференции представителей Еврокомиссии и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Главные тезисы

  • Евросоюз выделит Украине 9 млрд евро на обороноспособность к 2025 году, что станет стратегической инвестицией в безопасность Европы.
  • Украина успешно выполняет важные реформы и поддерживается как сторонник Евросоюза, демонстрируя устойчивость в сложных условиях.
  • Еврокомиссия намерена открыть все кластеры переговоров по членству Украины в ЕС до конца 2025 года, однако процесс усложняется из-за блокировки со стороны Венгрии.

Украина получит от ЕС 9 млрд евро

По словам Марты Кос, Еврокомиссия уже выделила 144 миллиарда евро для Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Из них комиссия распределила 20 миллиардов. Еще 9 млрд евро предоставит до конца 2025 года.

Поддержка Украины — это не только обязанность, это долгосрочная стратегическая инвестиция в безопасность Европы. Как континент, мы являемся самым большим и стабильным сторонником Украины. Украина продвигает важные реформы. Товарооборот Украины по ЕС растет четвертый год подряд. Прекрасное достижение, демонстрирующее устойчивость Украины во времена безвременья.

Также Марта Кос сообщила, что до конца 2025 года ЕС может открыть все кластеры переговоров по членству Украины в блоке.

Это национальное преобразование, и ЕС гордится тем, что идет по этому пути с Украиной.

Премьер-министр Денис Шмигаль по итогам 10-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил, что Украина выполнила 81% своих обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Тем временем Венгрия блокирует открытие кластеров о переговорах по вступлению Украины в ЕС с начала 2025 года. В правительстве страны заявляли, что "членство Украины в ЕС будет обузой как для блока, так и для Венгрии".

В Еврокомиссии заявляли, что расширение Евросоюза является приоритетом для блока.

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