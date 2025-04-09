Евросоюз предоставит Украине в 2025 году 9 млрд евро на обороноспособность

Европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Евросоюз выделит Украине 9 млрд евро на обороноспособность до конца 2025 года. Об этом она говорила 9 апреля во время пресс-конференции представителей Еврокомиссии и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Главные тезисы
- Евросоюз выделит Украине 9 млрд евро на обороноспособность к 2025 году, что станет стратегической инвестицией в безопасность Европы.
- Украина успешно выполняет важные реформы и поддерживается как сторонник Евросоюза, демонстрируя устойчивость в сложных условиях.
- Еврокомиссия намерена открыть все кластеры переговоров по членству Украины в ЕС до конца 2025 года, однако процесс усложняется из-за блокировки со стороны Венгрии.
Украина получит от ЕС 9 млрд евро
По словам Марты Кос, Еврокомиссия уже выделила 144 миллиарда евро для Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Из них комиссия распределила 20 миллиардов. Еще 9 млрд евро предоставит до конца 2025 года.
Также Марта Кос сообщила, что до конца 2025 года ЕС может открыть все кластеры переговоров по членству Украины в блоке.
Это национальное преобразование, и ЕС гордится тем, что идет по этому пути с Украиной.
Премьер-министр Денис Шмигаль по итогам 10-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил, что Украина выполнила 81% своих обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
В Еврокомиссии заявляли, что расширение Евросоюза является приоритетом для блока.
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