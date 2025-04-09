Євросоюз надасть Україні у 2025 році 9 млрд євро на обороноздатність
Категорія
Україна
Дата публікації

Євросоюз надасть Україні у 2025 році 9 млрд євро на обороноздатність

ЄС
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Джерело:  Суспільне

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до кінця 2025 року. Про це вона казала 9 квітня під час пресконференції представників Єврокомісії та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Головні тези:

  • Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до 2025 року, що є довгостроковою стратегічною інвестицією в безпеку Європи.
  • Україна успішно виконує важливі реформи та підтримується як найбільшим прихильником Євросоюзу, що демонструє її стійкість в складних умовах.
  • Єврокомісія планує відкрити всі кластери переговорів щодо членства України в ЄС до кінця 2025 року, проте процес ускладнюється блокуванням Угорщиною.

Україна отримає від ЄС 9 млрд євро

За словами Марти Кос, Єврокомісія вже виділила 144 млрд євро для України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. З них комісія розподілила 20 млрд. Ще 9 млрд євро нададуть до кінця 2025 року.

Підтримка України — це не лише обов’язок, це довгострокова стратегічна інвестиція в безпеку Європи. Як континент, ми є найбільшим і найстабільнішим прихильником України. Україна просуває важливі реформи. Товарообіг України з ЄС зростає четвертий рік поспіль. Чудове досягнення, яке демонструє стійкість України в часи лихоліття.

Також Марта Кос повідомила, що до кінця 2025 року ЄС може відкрити всі кластери переговорів щодо членства України у блоці.

Це національне перетворення, і ЄС пишається тим, що йде цим шляхом з Україною.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Тим часом Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У Єврокомісії заявляли, що розширення Євросоюзу є пріоритетом для блоку.

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