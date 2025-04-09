Євросоюз надасть Україні у 2025 році 9 млрд євро на обороноздатність

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до кінця 2025 року. Про це вона казала 9 квітня під час пресконференції представників Єврокомісії та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Головні тези:
- Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до 2025 року, що є довгостроковою стратегічною інвестицією в безпеку Європи.
- Україна успішно виконує важливі реформи та підтримується як найбільшим прихильником Євросоюзу, що демонструє її стійкість в складних умовах.
- Єврокомісія планує відкрити всі кластери переговорів щодо членства України в ЄС до кінця 2025 року, проте процес ускладнюється блокуванням Угорщиною.
Україна отримає від ЄС 9 млрд євро
За словами Марти Кос, Єврокомісія вже виділила 144 млрд євро для України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. З них комісія розподілила 20 млрд. Ще 9 млрд євро нададуть до кінця 2025 року.
Також Марта Кос повідомила, що до кінця 2025 року ЄС може відкрити всі кластери переговорів щодо членства України у блоці.
Це національне перетворення, і ЄС пишається тим, що йде цим шляхом з Україною.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
У Єврокомісії заявляли, що розширення Євросоюзу є пріоритетом для блоку.
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