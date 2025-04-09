Євросоюз надасть Україні у 2025 році 9 млрд євро на обороноздатність

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро на обороноздатність до кінця 2025 року. Про це вона казала 9 квітня під час пресконференції представників Єврокомісії та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Україна отримає від ЄС 9 млрд євро

За словами Марти Кос, Єврокомісія вже виділила 144 млрд євро для України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. З них комісія розподілила 20 млрд. Ще 9 млрд євро нададуть до кінця 2025 року.

Підтримка України — це не лише обов’язок, це довгострокова стратегічна інвестиція в безпеку Європи. Як континент, ми є найбільшим і найстабільнішим прихильником України. Україна просуває важливі реформи. Товарообіг України з ЄС зростає четвертий рік поспіль. Чудове досягнення, яке демонструє стійкість України в часи лихоліття. Поширити

Також Марта Кос повідомила, що до кінця 2025 року ЄС може відкрити всі кластери переговорів щодо членства України у блоці.

Це національне перетворення, і ЄС пишається тим, що йде цим шляхом з Україною.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, заявив, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Тим часом Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини". Поширити

У Єврокомісії заявляли, що розширення Євросоюзу є пріоритетом для блоку.