Евросоюз передал Украине один миллиард евро кредита

Официальный Брюссель перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайный кредит в поддержку Украины" (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- В рамках программы ERA Европейский союз в целом передал Украине уже 5 миллиардов евро.
- Также Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.
Что известно о новой помощи ЕС для Украины
О новом решении официального Брюсселя сообщил глава украинского правительства Денис Шмигаль.
Он обратил внимание на то, что средства поступили в рамках механизма G7 и были обеспечены доходами от замороженных российских активов.
По словам главы Кабмина, эти деньги будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета Украины.
Что важно понимать, в целом по программе ERA европейские союзники выделили Украине 5 млрд евро
Во время переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе Денис Шмигаль в очередной раз повторил, что приоритет украинской власти — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины.
В этот же день стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн. евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.
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