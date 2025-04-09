Евросоюз передал Украине один миллиард евро кредита
Категория
Экономика
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Евросоюз передал Украине один миллиард евро кредита

Денис Шмыгаль
Что известно о новой помощи ЕС для Украины
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Официальный Брюссель перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайный кредит в поддержку Украины" (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • В рамках программы ERA Европейский союз в целом передал Украине уже 5 миллиардов евро.
  • Также Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.

Что известно о новой помощи ЕС для Украины

О новом решении официального Брюсселя сообщил глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Он обратил внимание на то, что средства поступили в рамках механизма G7 и были обеспечены доходами от замороженных российских активов.

Фото: Denys_Smyhal

По словам главы Кабмина, эти деньги будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета Украины.

Что важно понимать, в целом по программе ERA европейские союзники выделили Украине 5 млрд евро

Во время переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе Денис Шмигаль в очередной раз повторил, что приоритет украинской власти — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины.

В этот же день стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн. евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры.

Denys_Smyhal

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