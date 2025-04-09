Євросоюз надав Україні один мільярд євро кредиту

Офіційний Брюссель перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи "Надзвичайного кредиту на підтримку України" (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

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Про нове рішення офіційного Брюсселю повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.

Він звернув увагу на те, що кошти надійшли в межах механізму G7 і були забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Фото: Denys_Smyhal

За словами очільника Кабміну, ці гроші будуть спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету України.

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Під час переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюсселі Денис Шмигаль вкотре повторив, що пріоритет української влади — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України.

Цього ж дня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.