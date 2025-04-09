Євросоюз надав Україні один мільярд євро кредиту
Категорія
Економіка
Дата публікації

Євросоюз надав Україні один мільярд євро кредиту

Денис Шмигаль
Шмигаль

Офіційний Брюссель перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи "Надзвичайного кредиту на підтримку України" (ERA), який забезпечується доходами від заморожених російських активів.

Головні тези:

  • У межах програми ERA Європейський союз загалом передав Україні вже 5 мільярдів євро.
  • Також Європейський інвестиційний банк надав Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Що відомо про нову допомогу ЄС для України

Про нове рішення офіційного Брюсселю повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.

Він звернув увагу на те, що кошти надійшли в межах механізму G7 і були забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Фото: Denys_Smyhal

За словами очільника Кабміну, ці гроші будуть спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету України.

Що важливо розуміти, загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро

Під час переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюсселі Денис Шмигаль вкотре повторив, що пріоритет української влади — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України.

Цього ж дня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Denys_Smyhal

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