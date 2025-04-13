Вступ у ЄС. Влада України розкрила свої амбітні плани
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Вступ у ЄС. Влада України розкрила свої амбітні плани

Україна не відмовляється від вступу в ЄС
Джерело:  Європейська правда

Українська влада націлена на те, що вже у 2025 році вона зможе відкрити всі кластери переговорів щодо вступу в Європейський союз. Її на цьому шляху вирішили активно підтримати Нідерланди.

Головні тези:

  • Київ та Амстердам наголошують на важливості підготовки до відкриття переговорних кластерів.
  • Україна готова виконати усі критерії та вимоги.

Україна не відмовляється від вступу в ЄС

Нідерланди підтримали та похвалили налаштованість України на реалізацію реформ, а також прогрес, якого вже вдалося добитися на шляху до її майбутнього в блоці.

На цьому тлі офіційні Київ та Амстердам вказали на важливість триваючої підготовки до відкриття переговорних кластерів.

Обидві сторони привітали завершення двосторонніх скринінгових зустрічей за трьома кластерами, висловили сподівання на їхнє завершення та наступні кроки у процесі вступу України до ЄС шляхом відкриття всіх кластерів, починаючи з кластеру "Основи" якомога швидше у 2025 році, коли будуть виконані відповідні умови.

Окрім того, вказано, що Україна налаштована виконати усі критерії відкриття, які передбачені рамковими умовами переговорів, одразу після відповідного запиту з боку офіційного Брюсселю.

Обидві сторони продовжуватимуть заохочувати подальше просування поступової інтеграції на основі заслуг та на засадах зворотності, за умови узгодження з відповідним законодавством ЄС, — йдеться у комюніке.

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