Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що контакти з командою президента США Дональда Трампа просуваються добре. Попри це, він заявив, що надто рано очікувати миттєвих результатів через рівень шкоди, яку нібито завдала адміністрація Джо Байдена.

Росія не розраховує на покращення відносин зі США

За словами спікера російського диктатора Володимира Путіна, "реанімувати відносини практично з нуля — справа дуже складна”.

Пєсков також поскаржився, що для цього потрібно докласти багато зусиль, насамперед дипломатичних.

Дуже багато питань, пов'язаних із відновленням нормальної діяльності наших дипломатичних представництв. Плюс до цього ми бачимо, що триває вельми активний обмін візитами спецпредставників, який став уже майже регулярним. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Він також додав, що Путін та Трамп вислуховують ці повідомлення й отримують можливість судити про реальність стану справ і про реальний підхід на переговорах.

Це все допомагає, але, безумовно, чекати якихось миттєвих результатів неможливо. Занадто складні проблеми, і занадто запущені вони були, — бідкається Дмитро Пєсков. Поширити

Він також додав, що потрібно зрозуміти, наскільки серйозної шкоди було завдано двостороннім відносинам Москви та Вашингтона.