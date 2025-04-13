Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що контакти з командою президента США Дональда Трампа просуваються добре. Попри це, він заявив, що надто рано очікувати миттєвих результатів через рівень шкоди, яку нібито завдала адміністрація Джо Байдена.
Головні тези:
- За словами Пєскова, багато питань пов'язані з відновленням діяльності дипломатичних представництв РФ та США.
- 12 квітня Трамп продовжив санкції свого попередника Джо Байдена щодо Росії.
Росія не розраховує на покращення відносин зі США
За словами спікера російського диктатора Володимира Путіна, "реанімувати відносини практично з нуля — справа дуже складна”.
Пєсков також поскаржився, що для цього потрібно докласти багато зусиль, насамперед дипломатичних.
Він також додав, що Путін та Трамп вислуховують ці повідомлення й отримують можливість судити про реальність стану справ і про реальний підхід на переговорах.
Він також додав, що потрібно зрозуміти, наскільки серйозної шкоди було завдано двостороннім відносинам Москви та Вашингтона.
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