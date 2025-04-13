"Справа дуже складна". У Кремлі скаржаться після переговорів зі США
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Політика
Дата публікації

"Справа дуже складна". У Кремлі скаржаться після переговорів зі США

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що контакти з командою президента США Дональда Трампа просуваються добре. Попри це, він заявив, що надто рано очікувати миттєвих результатів через рівень шкоди, яку нібито завдала адміністрація Джо Байдена.

Головні тези:

  • За словами Пєскова, багато питань пов'язані з відновленням діяльності дипломатичних представництв РФ та США.
  • 12 квітня Трамп продовжив санкції свого попередника Джо Байдена щодо Росії.

Росія не розраховує на покращення відносин зі США

За словами спікера російського диктатора Володимира Путіна, "реанімувати відносини практично з нуля — справа дуже складна”.

Пєсков також поскаржився, що для цього потрібно докласти багато зусиль, насамперед дипломатичних.

Дуже багато питань, пов'язаних із відновленням нормальної діяльності наших дипломатичних представництв. Плюс до цього ми бачимо, що триває вельми активний обмін візитами спецпредставників, який став уже майже регулярним.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Він також додав, що Путін та Трамп вислуховують ці повідомлення й отримують можливість судити про реальність стану справ і про реальний підхід на переговорах.

Це все допомагає, але, безумовно, чекати якихось миттєвих результатів неможливо. Занадто складні проблеми, і занадто запущені вони були, — бідкається Дмитро Пєсков.

Він також додав, що потрібно зрозуміти, наскільки серйозної шкоди було завдано двостороннім відносинам Москви та Вашингтона.

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