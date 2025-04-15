Зеленский уволил председателей Сумской и Луганской ОГА

15 апреля официально стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский уволил руководителей Сумской и Луганской ОГА Владимира Артюха и Артема Лысогора.
Главные тезисы
- Недавно в Сумском облсовете был внесен проект решения о недоверии Владимиру Артюху.
- Вместо Владимира Артюха на пост главы Сумской ОГА назначен Олег Григоров.
Что известно о решении Зеленского
Кабинет министров Украины сообщил, что уже поддержал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной государственной администрации.
Что важно понимать, он занимал свой пост в последние два года.
Вместо него на должность главы Сумской областной государственной администрации правительство согласовало Олега Григорова.
Как известно, 13 апреля армия РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по Сумам, в результате чего погибли 35 человек.
На фоне российского теракта городской голова Конотопа Артем Семенихин наяал утверждать, что в тот день глава ОВА Владимир Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение 117 бригады ТРО.
Однако Артюх уверяет, что он не был инициатором мероприятия, его пригласили туда. Кто именно — председатель ОВА до сих пор не рассказал.
14 апреля в Сумском облсовете был внесен проект решения о недоверии Владимиру Артюху.
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