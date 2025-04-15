"Удар возмездия". В России заявили о мощной мести Украины за Сумы
Категория
Украина
Дата публикации

"Удар возмездия". В России заявили о мощной мести Украины за Сумы

Что произошло в Курской области
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Источник:  online.ua

Российские военные блогеры паникуют после массированной атаки дронов на Курскую область России. Они утверждают, что Силы обороны Украины мощно отомстили за теракт РФ в Сумах, в результате которого погибли 35 человек.

Главные тезисы

  • По словам россиян, дроны достигли пункт дислокации 448 ракетной бригады в Курской области.
  • Они жалуются, что командование РФ ничего не сделало, чтобы не допустить новых колоссальных потерь.

Что произошло в Курской области

Администраторы российского “Северного канала” отметили, что месть Украины за теракт в Сумах была вопросом времени.

Более того, как известно, 13 апреля Генштаб ВСУ фактически ее анонсировал в публичном пространстве.

По словам россиян, она состоялась ночью 15 апреля, когда началась массированная атака дронов на Курскую область.

И здесь начинается наш маразм. Хохлы чуть ли не анонсировали, что у них под прицелом 448 ракетная бригада, которую они назначили виновной за обстрел Сум. Пункт ее временной дислокации в районе села Журавлина в Курской области — это был некий секрет полишинеля. Ну, повысите бдительность, рассредоточьте личный состав… Да ничего подобного, — жалуются российские военные блогеры.

Они также утверждают, что минимум 41 беспилотник прилетел туда, куда целились.

Не скажу, что 448 бригада прекратила свое существования, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно избежать у нее еще не было. Теперь хохлы это действительно могут назвать ударом Возмездия. Не поверили, недооценили… Не впервой. Выводы не делаются, — жалуются россияне.

Фото: скриншот

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