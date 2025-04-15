"Удар возмездия". В России заявили о мощной мести Украины за Сумы

Российские военные блогеры паникуют после массированной атаки дронов на Курскую область России. Они утверждают, что Силы обороны Украины мощно отомстили за теракт РФ в Сумах, в результате которого погибли 35 человек.
Главные тезисы
- По словам россиян, дроны достигли пункт дислокации 448 ракетной бригады в Курской области.
- Они жалуются, что командование РФ ничего не сделало, чтобы не допустить новых колоссальных потерь.
Что произошло в Курской области
Администраторы российского “Северного канала” отметили, что месть Украины за теракт в Сумах была вопросом времени.
Более того, как известно, 13 апреля Генштаб ВСУ фактически ее анонсировал в публичном пространстве.
По словам россиян, она состоялась ночью 15 апреля, когда началась массированная атака дронов на Курскую область.
Они также утверждают, что минимум 41 беспилотник прилетел туда, куда целились.
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