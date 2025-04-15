"Удар возмездия". В России заявили о мощной мести Украины за Сумы

Не скажу, что 448 бригада прекратила свое существования, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно избежать у нее еще не было. Теперь хохлы это действительно могут назвать ударом Возмездия. Не поверили, недооценили… Не впервой. Выводы не делаются, — жалуются россияне.