США відмовилися засудити Росію за теракт у Сумах

Згідно з даними Bloomberg, Штати заявили союзникам з Групи семи (G7), що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на Суми 13 квітня, внаслідок якої загинули 35 людей.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа стверджує, що “працює над збереженням простору для мирних перемовин”, тому, мовляв, не засуджує вбивство Росією десятків невинних українців.
- Де-факто Штати зірвали спільну заяву “Групи семи”.
США зірвали важливу заяву G7
Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа повідомила союзникам з “Групи семи”, що не може підписати заяву із засудженням атаки.
Білий дім одразу вигадав причину — він, мовляв, "працює над збереженням простору для мирних переговорів" з Росією.
У 2025 році у “Великій сімці” головує Канада. Вона вже попередила союзників, що без підтримки Штатів спільну заяву випустити неможливо.
Згідно з даними журналістів, країни G7 мали намір оголосити, що удар по Сумах є доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну.
Що важливо розуміти, після теракту Росії у Сумах майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України.
Атака РФ на українське місто, яка забрала життя 35 людей, відбулася через два дні після того, як російський диктатор Путін майже п'ять годин зустрічався зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, щоб обговорити припинення вогню в Україні.
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