США відмовилися засудити Росію за теракт у Сумах

Згідно з даними Bloomberg, Штати заявили союзникам з Групи семи (G7), що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на Суми 13 квітня, внаслідок якої загинули 35 людей.

США зірвали важливу заяву G7

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа повідомила союзникам з “Групи семи”, що не може підписати заяву із засудженням атаки.

Білий дім одразу вигадав причину — він, мовляв, "працює над збереженням простору для мирних переговорів" з Росією.

У 2025 році у “Великій сімці” головує Канада. Вона вже попередила союзників, що без підтримки Штатів спільну заяву випустити неможливо.

Згідно з даними журналістів, країни G7 мали намір оголосити, що удар по Сумах є доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну.

Що важливо розуміти, після теракту Росії у Сумах майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України.