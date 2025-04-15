США отказались осудить Россию за теракт в Сумах

Согласно данным Bloomberg, Штаты заявили союзникам из Группы семи (G7), что не поддержат заявление с осуждением российской атаки на Сумы 13 апреля, в результате которой погибли 35 человек.

США сорвали важное заявление G7

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа сообщила союзникам из "Группы семи", что не может подписать заявление с осуждением атаки.

Белый дом сразу придумал причину — он, мол, "работает над сохранением пространства для мирных переговоров" с Россией.

В 2025 году в "Большой семерке" председательствует Канада. Она уже предупредила союзников, что без поддержки Штатов совместное заявление невозможно представить.

Согласно данным журналистов, страны G7 намеревались объявить, что удар по Сумам является доказательством того, что Россия полна решимости продолжать войну.

Что важно понимать, после теракта России в Сумах около 50 стран и международных организаций выступили в поддержку Украины.