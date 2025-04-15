Генштаб ВСУ заявил о мести России за удар по Сумам

15 апреля стало известно, что Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы и забрала жизни 35 человек.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ заявил о возмездии для российских захватчиков, обстреливающих мирные города и гражданских.
- Силы обороны Украины подчеркнули, что месть армии РФ будет продолжаться.
Украинские воины отомстили за теракт в Сумах
К новой важной операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, а также другие подразделения украинской армии.
Они осуществили успешную и мощную атаку на ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и другим военным преступлениям против народа Украины.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, производящие обстрелы мирных городов и граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие.
Что важно понимать, Генштаб ВСУ анонсировал месть России за теракт в Сумах еще 13 апреля.
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