Генштаб ВСУ заявил о мести России за удар по Сумам
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявил о мести России за удар по Сумам

Генштаб ВСУ
Украинские воины отомстили за теракт в Сумах
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15 апреля стало известно, что Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы и забрала жизни 35 человек.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ заявил о возмездии для российских захватчиков, обстреливающих мирные города и гражданских.
  • Силы обороны Украины подчеркнули, что месть армии РФ будет продолжаться.

Украинские воины отомстили за теракт в Сумах

К новой важной операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, а также другие подразделения украинской армии.

Они осуществили успешную и мощную атаку на ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, причастными к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и другим военным преступлениям против народа Украины.

В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, производящие обстрелы мирных городов и граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие.

Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Продолжение следует... Слава Украине!

Что важно понимать, Генштаб ВСУ анонсировал месть России за теракт в Сумах еще 13 апреля.

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