Генштаб ЗСУ заявив про помсту Росії за удар по Сумах

15 квітня стало відомо, що Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми та забрала життя 35 людей.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ заявив про відплату для російських загарбників, які обстрілюють мирні міста та цивільних громадян.
- Сили оборони України наголосили, що помста армії РФ триватиме.
Українські воїни помстилися за теракт у Сумах
До нової важливої операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, а також інші складі української армії.
Вони здійснили успішну та потужну атаку на низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.
Що важливо розуміти, Генштаб ЗСУ анонсував помсту Росії за теракт у Сумах ще 13 квітня.
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