Генсек НАТО Рютте приїхав до України — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Генсек НАТО Рютте приїхав до України — відео

Володимир Зеленський
Рютте
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15 квітня стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав до України, де вже зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Глава держави показав, яким був візит генсека НАТО до Одеси.
  • Володимир Зеленський повідомив хороші новини від союзників Києва.

Що відомо про візит Рютте до України

За словами українського лідера, він та генсек НАТО відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.

Під час візиту вони поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування.

Володимир Зеленський висловив їм вдячність за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами “За мужність” ІІ й ІІІ ступенів.

Також український лідер подякував бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні».

Ви для нас — дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, Британія, Франція та інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту.

Важливо щоб ми були швидкими та результативними в цьому процесі, — наголосив глава держави.

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