Україна стане членом НАТО, але є одне "але"

Вступ України до Альянсу залишається незворотним, попри це він не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією. Про це попередив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до України та зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Вступ України у НАТО не передбачає потенційних мирних угод з Росією.
- Головна мета членів Альянсу полягає у забезпеченні справжнього миру для України.
Ротте розставив всі крапки над “і”
Генсек НАТО заспокоїв українців, наголосивши, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, не втратить своєї сили.
Як зазначив генсек Альянсу, наразі ключова ціль союзників Києва — забезпечити для України "справжній мир".
На цьому шляху не можна погоджуватися на тимчасове замороження війни, подібне до Мінських домовленостей.
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