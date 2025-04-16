Україна стане членом НАТО, але є одне "але"
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Україна стане членом НАТО, але є одне "але"

Рютте
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Джерело:  online.ua

Вступ України до Альянсу залишається незворотним, попри це він не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією. Про це попередив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до України та зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Вступ України у НАТО не передбачає потенційних мирних угод з Росією.
  • Головна мета членів Альянсу полягає у забезпеченні справжнього миру для України.

Ротте розставив всі крапки над “і”

Генсек НАТО заспокоїв українців, наголосивши, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, не втратить своєї сили.

Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Як зазначив генсек Альянсу, наразі ключова ціль союзників Києва — забезпечити для України "справжній мир".

На цьому шляху не можна погоджуватися на тимчасове замороження війни, подібне до Мінських домовленостей.

Звичайно, те, над чим працює американський президент, — це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди, — додав Марк Рютте.

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