Україна стане членом НАТО, але є одне "але"

Вступ України до Альянсу залишається незворотним, попри це він не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією. Про це попередив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до України та зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським.

Ротте розставив всі крапки над “і”

Генсек НАТО заспокоїв українців, наголосивши, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, не втратить своєї сили.

Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди. Марк Рютте Генсек НАТО

Як зазначив генсек Альянсу, наразі ключова ціль союзників Києва — забезпечити для України "справжній мир".

На цьому шляху не можна погоджуватися на тимчасове замороження війни, подібне до Мінських домовленостей.