Угода про надра. Україна добилася свого від США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. Україна добилася свого від США

Свириденко
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Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися інсайдерам Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа врешті-решт пом’якшила вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про копалини.

Головні тези:

  • Оцінка розміру допомоги США для України знизили з 300 млрд до 100 млрд.
  • Кабінет міністрів України утримується від коментарів до ухвалення угоди.

Україна продовжує відстоювати свої інтереси

Згідно з даними анонімних джерел, після останнього раунду перемовин у Вашингтоні, які пройшли минулого тижня, команда американського лідера Дональда Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку Штати передали Україні протягом останніх трьох років повномасштабної війни.

Інсайдери стверджують, що Вашингтон знизив свою оцінку з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.

Що важливо розуміти, це вже дуже близько до оцінки офіційного Києва — понад 90 млрд доларів.

За словами журналістів, Кабінет міністрів України не захотів коментувати ситуацію до підписання угоди.

Окрім того, вказано, що Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запити про коментарі.

З заявою з цього приводу виступив спікер американського Мінфіну.

Він офіційно підтвердив, що переговори на технічному рівні були дуже продуктивними.

За словами речника, Київ та Вашингтон плекають надію на швидке завершення переговорів.

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