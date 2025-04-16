"Це стане катастрофою". Байден б'є на сполох через дії Трампа

За 90 років, з моменту, коли Рузвельт створив цю систему — люди, які потребують, завжди отримували допомогу — незважаючи на війну, пандемію — незважаючи ні на що. І тепер вперше це може змінитися — це буде катастрофою для мільйонів сімей та мільйонів людей.