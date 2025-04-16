"Це стане катастрофою". Байден б'є на сполох через дії Трампа

Колишній президент США Джо Байден виступив з публічною заявою про перші результати роботи команди американського лідера Дональда Трампа. За його словами, менш ніж за 100 днів завдано дуже багато збитків та руйнувань.
Головні тези:
- Джо Байден вбачає загрозу тому, що соцпідтримка може бути затримана або заблокована вперше в історії США.
- На його думку, це може стати катастрофою для мільйонів людей.
Байден шокований діями Трампа та його адміністрації
Своїм обурення колишній очільник Білого дому поділився на національній Конференції адвокатів, консультантів та представників осіб з інвалідністю (ACRD).
Виступ відбувся на тлі побоювань демократів, що спроби президента Трампа скоротити державну бюрократію та витрати зрештою можуть завдати шкоди системі соціального забезпечення громадян.
За його словами, фактично це вперше в історії США, коли допомогу соцпідтримки може бути затримано або зовсім перервано.
Як зазначив Байден, команда Трампа вже звільнила зі Служби соцзабезпечення 7 тисяч працівників, зокрема найдосвідченіших службовців.
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