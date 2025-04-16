"Это станет катастрофой". Байден бьет тревогу из-за действий Трампа

Бывший президент США Джо Байден выступил с публичным заявлением о первых результатах работы команды американского лидера Дональда Трампа. По его словам, менее чем за 100 дней нанесено очень много ущерба и разрушений.
Главные тезисы
- Джо Байден видит угрозу, что соцподдержка может быть задержана или заблокирована впервые в истории США.
- По его мнению, это может оказаться катастрофой для миллионов людей.
Байден в шоке от действий Трампа и его администрации
Своим возмущением бывший глава Белого дома поделился на национальной Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).
Выступление состоялось на фоне опасений демократов, что попытки президента Трампа сократить государственную бюрократию и расходы в конечном счете могут нанести ущерб системе социального обеспечения граждан.
По его словам, фактически это впервые в истории США, когда помощь соцподдержки может быть задержана или вовсе прервана.
Как отметил Байден, команда Трампа уже уволила из Службы соцобеспечения 7 тысяч работников, в том числе самых опытных служащих.
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