"Это станет катастрофой". Байден бьет тревогу из-за действий Трампа
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"Это станет катастрофой". Байден бьет тревогу из-за действий Трампа

Байден
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Источник:  online.ua

Бывший президент США Джо Байден выступил с публичным заявлением о первых результатах работы команды американского лидера Дональда Трампа. По его словам, менее чем за 100 дней нанесено очень много ущерба и разрушений.

Главные тезисы

  • Джо Байден видит угрозу, что соцподдержка может быть задержана или заблокирована впервые в истории США.
  • По его мнению, это может оказаться катастрофой для миллионов людей.

Байден в шоке от действий Трампа и его администрации

Своим возмущением бывший глава Белого дома поделился на национальной Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).

Выступление состоялось на фоне опасений демократов, что попытки президента Трампа сократить государственную бюрократию и расходы в конечном счете могут нанести ущерб системе социального обеспечения граждан.

Представьте себе, какая паника возникает, если вы пенсионер и живете один, и зависит только от социальной поддержки государства, — подчеркнул Байден.

По его словам, фактически это впервые в истории США, когда помощь соцподдержки может быть задержана или вовсе прервана.

За 90 лет, с момента, когда Рузвельт создал эту систему — нуждающиеся люди, всегда получали помощь — несмотря на войну, пандемию — несмотря ни на что. И теперь впервые это может измениться — это будет катастрофой для миллионов семей и миллионов людей.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Как отметил Байден, команда Трампа уже уволила из Службы соцобеспечения 7 тысяч работников, в том числе самых опытных служащих.

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