"Это станет катастрофой". Байден бьет тревогу из-за действий Трампа

За 90 лет, с момента, когда Рузвельт создал эту систему — нуждающиеся люди, всегда получали помощь — несмотря на войну, пандемию — несмотря ни на что. И теперь впервые это может измениться — это будет катастрофой для миллионов семей и миллионов людей.