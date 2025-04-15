Зеленский жестко поставил на место посланника Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на скандальное заявление спецпосланника Трампа Стива Виткоффа о том, что ключ к мирному соглашению оборачивается вокруг "пяти территорий".
Главные тезисы
- Украина – суверенное государство, о ее территории может говорить только украинский народ.
- Зеленский отметил, что заявления Виткоффа выходят за пределы его компетенции.
Зеленский прокомментировал слова Виткоффа
С заявлением по этому поводу выступил украинский лидер во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил команде президента США Дональда Трампа о том, что Украина — суверенное государство и о его территориях может говорить только украинский народ.
По словам главы государства, соответствующие представители — прежде всего речь идет о Виткоффе — "обсуждают вопросы вне своей компетентности".
Как уже упоминалось ранее, специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий". Однако он не объяснил, о чем именно идет речь.
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