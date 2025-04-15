Зеленский жестко поставил на место посланника Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на скандальное заявление спецпосланника Трампа Стива Виткоффа о том, что ключ к мирному соглашению оборачивается вокруг "пяти территорий".

Зеленский прокомментировал слова Виткоффа

С заявлением по этому поводу выступил украинский лидер во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил команде президента США Дональда Трампа о том, что Украина — суверенное государство и о его территориях может говорить только украинский народ.

Все территории принадлежат унитарному государству Украины. Поэтому опять-таки о территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории, временно оккупированные как не украинские, а российские. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, соответствующие представители — прежде всего речь идет о Виткоффе — "обсуждают вопросы вне своей компетентности".