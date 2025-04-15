Зеленський жорстко поставив на місце посланця Трампа

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на скандальну заяву спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що ключ до мирної угоди обертається довкола "п’яти територій".

Зеленський прокоментував слова Віткоффа

З заявою з цього приводу виступив український лідер під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.

Володимир Зеленський вкотре нагадав команді президента США Дональда Трампа про те, що Україна суверенна держава і про її території може говорити лише український народ.

Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки — про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії — визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, відповідні представники — насамперед йдеться про Віткоффа — “обговорюють питання поза своєю компетентністю".