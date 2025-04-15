Зеленський жорстко поставив на місце посланця Трампа

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на скандальну заяву спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що ключ до мирної угоди обертається довкола "п’яти територій".
Головні тези:
- Україна - суверенна держава, про її території може говорити лише український народ.
- Зеленський зазначив, що заяви Віткоффа виходять за межі його компетенції.
Зеленський прокоментував слова Віткоффа
З заявою з цього приводу виступив український лідер під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.
Володимир Зеленський вкотре нагадав команді президента США Дональда Трампа про те, що Україна суверенна держава і про її території може говорити лише український народ.
За словами глави держави, відповідні представники — насамперед йдеться про Віткоффа — “обговорюють питання поза своєю компетентністю".
Як уже згадувалося раніше, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій". Однак він не пояснив, про що саме йдеться.
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