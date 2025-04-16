Сразу 6 районов сосредоточения армии РФ попали под удары ВСУ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинские воины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 16 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 936 210 (+1 050) человек,

танков — 10 638 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 22 163 (+13) ед,

артиллерийских систем — 26 377 (+87) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 837 (+146) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 44 472 (+133) ед,

специальной техники — 3 804 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1148-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, указано, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 111 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб.