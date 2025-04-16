Одразу 6 районів зосередження армії РФ потрапили під удари ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українські воїни успішно атакували 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських окупантів.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ наголошує, що почалося 1148-та доба збройної агресії Росії проти України.
- Українські воїни знищили майже 4 сотні одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Втрати армії РФ станом на 16 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 936 210 (+1 050) осіб,
танків — 10 638 (+9) од,
бойових броньованих машин — 22 163 (+13) од,
артилерійських систем — 26 377 (+87) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 837 (+146) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 44 472 (+133) од,
спеціальної техніки — 3 804 (+3) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1148-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Окрім того, вказано, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 111 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб.
Ба більше, ворог здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2923 дрони-камікадзе.
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