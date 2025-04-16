Українські воїни відбили частину позицій на Донеччині

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України змогли відновити контроль над позиціями поблизу населеного пункту Відродження поблизу Покровська, а також у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.
Головні тези:
- Попри успіхи українських оборонців, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.
- Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про нові колосальні втрати армії РФ.
Що відомо про нові успіхи українських захисників
Команда DeepState звертає увагу на те, що бійці ЗСУ успішно відбили у російських загарбників раніше втрачені позиції в районі населеного пункту Відродження.
Що важливо розуміти, він знаходиться за три кілометри на південь від Покровська Донецької області.
Окрім того, Силам оборони України вдалося відтіснити армію РФ з Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.
Попри усі досягнення українських воїнів, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.
Згідно з останніми даними, солдати РФ здійснили певне тактичне просування у районах Надіївки та Сухої Балки.
Як уже згадувалося раніше, 15 квітня командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв офіційно підтвердив, що його воїнам вдалося вигнати росіян з Дніпроенергії, що у Волноваському районі.
Ба більше, він повідомив про колосальні втрати армії РФ на цій ділянці фронту.
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