Українські воїни відбили частину позицій на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили частину позицій на Донеччині

ЗСУ
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Джерело:  DeepState

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України змогли відновити контроль над позиціями поблизу населеного пункту Відродження поблизу Покровська, а також у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.

Головні тези:

  • Попри успіхи українських оборонців, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.
  • Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про нові колосальні втрати армії РФ.

Що відомо про нові успіхи українських захисників

Команда DeepState звертає увагу на те, що бійці ЗСУ успішно відбили у російських загарбників раніше втрачені позиції в районі населеного пункту Відродження.

Що важливо розуміти, він знаходиться за три кілометри на південь від Покровська Донецької області.

Окрім того, Силам оборони України вдалося відтіснити армію РФ з Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.

Попри усі досягнення українських воїнів, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.

Згідно з останніми даними, солдати РФ здійснили певне тактичне просування у районах Надіївки та Сухої Балки.

Як уже згадувалося раніше, 15 квітня командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині, генерал-лейтенант Сергій Наєв офіційно підтвердив, що його воїнам вдалося вигнати росіян з Дніпроенергії, що у Волноваському районі.

Ба більше, він повідомив про колосальні втрати армії РФ на цій ділянці фронту.

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