Украинские воины отбили часть позиций в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбили часть позиций в Донецкой области

ВСУ
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Источник:  DeepState

Согласно данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над позициями вблизи населенного пункта Возрождение вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

Главные тезисы

  • Несмотря на успехи украинских защитников, ситуация в Покровском направлении остается напряженной.
  • Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о новых колоссальных потерях армии РФ.

Что известно о новых успехах украинских защитников

Команда DeepState обращает внимание на то, что бойцы ВСУ успешно отразили у российских захватчиков ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Возрождение.

Что важно понимать, он находится в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области.

Кроме того, Силам обороны Украины удалось оттеснить армию РФ из Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

Несмотря на все достижения украинских воинов, на Покровском направлении ситуация остается напряженной.

Согласно последним данным, солдаты РФ совершили определенное тактическое продвижение в районах Надеевки и Сухой Балки.

Как уже упоминалось ранее, 15 апреля командир тактической группы на одном из направлений Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев официально подтвердил, что его воинам удалось выгнать россиян из Днепроэнергии в Волновахском районе.

Более того, он сообщил о колоссальных потерях армии РФ на этом участке фронта.

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