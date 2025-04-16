Украинские воины отбили часть позиций в Донецкой области

Согласно данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над позициями вблизи населенного пункта Возрождение вблизи Покровска, а также в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

Что известно о новых успехах украинских защитников

Команда DeepState обращает внимание на то, что бойцы ВСУ успешно отразили у российских захватчиков ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Возрождение.

Что важно понимать, он находится в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области.

Кроме того, Силам обороны Украины удалось оттеснить армию РФ из Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

Несмотря на все достижения украинских воинов, на Покровском направлении ситуация остается напряженной.

Согласно последним данным, солдаты РФ совершили определенное тактическое продвижение в районах Надеевки и Сухой Балки.

Как уже упоминалось ранее, 15 апреля командир тактической группы на одном из направлений Донецкой области, генерал-лейтенант Сергей Наев официально подтвердил, что его воинам удалось выгнать россиян из Днепроэнергии в Волновахском районе.