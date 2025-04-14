Война России против Украины. Разведка Британии назвала актуальные потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Война России против Украины. Разведка Британии назвала актуальные потери армии РФ

Ministry of Defence
потери
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С начала 2025 года российская оккупационная армия, вероятно, потеряла 138 тыс. человек (убитыми и ранеными) в войны против Украины.

Главные тезисы

  • С начала 2025 года российская армия, вероятно, потеряла 138 тыс человек в результате войны против Украины.
  • Среднее количество российских потерь составило примерно 1300 человек в день в марте 2025 года, согласно данным разведки Британии.
  • Российские войска, вероятно, пытаются возобновить динамику на линии фронта после уменьшения количества обстрелов в первые месяцы 2025 года.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тыс. окупантов (убитыми и ранеными). По состоянию на середину апреля с начала 2025 года враг потерял 138 тыс. человек.

Ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ, разведка Британии пишет, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составило около 1300 человек в день.

Этот показатель вырос с 1250 в феврале 2025 года, но остается ниже очень высокого ежедневного показателя в почти 1600 в конце 2024 года.

В разведке предполагается, что российские войска, вероятно, пытаются возобновить динамику на линии фронта после периода уменьшения количества обстрелов в первые месяцы года.

Несмотря на относительно статическую линию фронта, количество российских потерь в 2025 году остается значительно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневное количество жертв среди российских военнослужащих стабильно не превышало тысячи человек.

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