Война России против Украины. Разведка Британии назвала актуальные потери армии РФ

С начала 2025 года российская оккупационная армия, вероятно, потеряла 138 тыс. человек (убитыми и ранеными) в войны против Украины.
Главные тезисы
- С начала 2025 года российская армия, вероятно, потеряла 138 тыс человек в результате войны против Украины.
- Среднее количество российских потерь составило примерно 1300 человек в день в марте 2025 года, согласно данным разведки Британии.
- Российские войска, вероятно, пытаются возобновить динамику на линии фронта после уменьшения количества обстрелов в первые месяцы 2025 года.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ, разведка Британии пишет, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составило около 1300 человек в день.
Этот показатель вырос с 1250 в феврале 2025 года, но остается ниже очень высокого ежедневного показателя в почти 1600 в конце 2024 года.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 April 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9b8aIJ6350#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w5vB4uXR71
В разведке предполагается, что российские войска, вероятно, пытаются возобновить динамику на линии фронта после периода уменьшения количества обстрелов в первые месяцы года.
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