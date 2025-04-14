Война России против Украины. Разведка Британии назвала актуальные потери армии РФ

С начала 2025 года российская оккупационная армия, вероятно, потеряла 138 тыс. человек (убитыми и ранеными) в войны против Украины.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тыс. окупантов (убитыми и ранеными). По состоянию на середину апреля с начала 2025 года враг потерял 138 тыс. человек. Поделиться

Ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ, разведка Британии пишет, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составило около 1300 человек в день.

Этот показатель вырос с 1250 в феврале 2025 года, но остается ниже очень высокого ежедневного показателя в почти 1600 в конце 2024 года.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 April 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9b8aIJ6350#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w5vB4uXR71 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2025

В разведке предполагается, что российские войска, вероятно, пытаются возобновить динамику на линии фронта после периода уменьшения количества обстрелов в первые месяцы года.