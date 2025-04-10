Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

К утру 10 апреля потери РФ в войне против Украины достигли 929 тысяч военных с начала вторжения в Украину. Также сбиты 3145 ракет.
Главные тезисы
- Обновленные данные от Генштаба ВСУ о потерях армии РФ в войне против Украины сообщают о ликвидации около 929 тысяч военных с начала вторжения.
- Помимо личного состава, уничтожены танки, бронированные машины, артиллерийские системы, корабли и другая военная техника армии РФ.
- Общие боевые потери включают ликвидацию самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой военной техники, оцениваются в значительные объемы.
Актуальные потери армии РФ по состоянию на 10 апреля
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 929000 (+1420) человек ликвидировано;
танков — 10579 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 22033 (+12) ед;
артиллерийских систем — 25982 (+70) ед;
РСЗО — 1359 ед;
средств ПВО — 1127 ед;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 335 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 32078 (+105) ед;
крылатых ракет — 3145 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 43514 (+169) ед;
специальной техники — 3796 (+4) ед.
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