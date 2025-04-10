Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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К утру 10 апреля потери РФ в войне против Украины достигли 929 тысяч военных с начала вторжения в Украину. Также сбиты 3145 ракет.

Главные тезисы

  • Обновленные данные от Генштаба ВСУ о потерях армии РФ в войне против Украины сообщают о ликвидации около 929 тысяч военных с начала вторжения.
  • Помимо личного состава, уничтожены танки, бронированные машины, артиллерийские системы, корабли и другая военная техника армии РФ.
  • Общие боевые потери включают ликвидацию самолетов, вертолетов, крылатых ракет и другой военной техники, оцениваются в значительные объемы.

Актуальные потери армии РФ по состоянию на 10 апреля

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 929000 (+1420) человек ликвидировано;

  • танков — 10579 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 22033 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 25982 (+70) ед;

  • РСЗО — 1359 ед;

  • средств ПВО — 1127 ед;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 335 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 32078 (+105) ед;

  • крылатых ракет — 3145 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43514 (+169) ед;

  • специальной техники — 3796 (+4) ед.

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