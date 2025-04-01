Ситуация на фронте. Генштаб обновил потери армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1540 человек российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ успешно уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем врага.

Общие боевые потери армии РФ в живой силе достигли 916 тысяч человек. 31 марта враг совершил 5200 обстрелов и 99 авиационных ударов.

Потери армии РФ по состоянию на 1 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 916 770 (+1 540) человек,

танков — 10 505 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 21 856 (+37) ед,

артиллерийских систем — 25 552 (+15) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 462 (+46) ед,

крылатых ракет — 3123 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42 646 (+53) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов, привлекла 3 ракеты и сбросила 169 КАБ.

Более того, враг совершил более 5200 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2223 дрона-камикадзе.