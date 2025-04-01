Ситуація на фронті. Генштаб оновив втрати армії РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1540 осіб російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ успішно знищили 9 танків, 37 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем ворога.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати армії РФ у живій силі сягнули 916 000 осіб.
- 31 березня ворог здійснив 5200 обстрілів та 99 авіаційних ударів.
Втрати армії РФ станом на 1 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 916 770 (+1 540) осіб,
танків — 10 505 (+9) од,
бойових броньованих машин — 21 856 (+37) од,
артилерійських систем — 25 552 (+15) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 462 (+46) од,
крилатих ракет — 3123 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 42 646 (+53) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів, залучила 3 ракети та скинула 169 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2223 дрони-камікадзе.
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