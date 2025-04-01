Сили ППО знищили всі ракети під час нової атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили всі ракети під час нової атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
Що відомо про атаку РФ на Україну 1 квітня
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Протягом ночі 1 квітня сили ППО змогли успішно збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Запорізькому напрямку. Жодна з них не досягла своєї цілі.

Головні тези:

  • Уперше в 2025 році Росія не вдалася до масованої атаки дронів.
  • Попри це, вона все одно продовжувала тероризувати цивільне населення України.

Що відомо про атаку РФ на Україну 1 квітня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 21:00 31 березня.

Армія РФ завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.

Обидві ракети збиті протиповітряною обороною. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба.

Що важливо розуміти, саме ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.

Попри це, як уже відомо, ворог продовжив завдавати ударів по Україні.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, від вечора і до ранку російські загарбники били по Нікополю.

Внаслідок атак пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.

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