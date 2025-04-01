Сили ППО знищили всі ракети під час нової атаки Росії

Протягом ночі 1 квітня сили ППО змогли успішно збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Запорізькому напрямку. Жодна з них не досягла своєї цілі.
Головні тези:
- Уперше в 2025 році Росія не вдалася до масованої атаки дронів.
- Попри це, вона все одно продовжувала тероризувати цивільне населення України.
Що відомо про атаку РФ на Україну 1 квітня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 21:00 31 березня.
Армія РФ завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.
Що важливо розуміти, саме ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.
Попри це, як уже відомо, ворог продовжив завдавати ударів по Україні.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, від вечора і до ранку російські загарбники били по Нікополю.
Внаслідок атак пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.
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