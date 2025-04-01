Сили ППО знищили всі ракети під час нової атаки Росії

Протягом ночі 1 квітня сили ППО змогли успішно збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Запорізькому напрямку. Жодна з них не досягла своєї цілі.

Що відомо про атаку РФ на Україну 1 квітня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 21:00 31 березня.

Армія РФ завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.

Обидві ракети збиті протиповітряною обороною. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба. Поширити

Що важливо розуміти, саме ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.

Попри це, як уже відомо, ворог продовжив завдавати ударів по Україні.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, від вечора і до ранку російські загарбники били по Нікополю.

Внаслідок атак пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.