Силы ПВО уничтожили все ракеты во время новой атаки России

В ночь 1 апреля силы ПВО смогли успешно сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на Запорожском направлении. Ни одна из них не достигла своей цели.
Главные тезисы
- Впервые в 2025 году Россия не прибегла к массированной атаке дронов.
- Тем не менее, она все равно продолжала терроризировать гражданское население Украины.
Что известно об атаке РФ на Украину 1 апреля
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 21:00 31 марта.
Армия РФ нанесла удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.
Что важно понимать, именно ночь на 1 апреля стала первой в 2025 году, когда Россия не применяла массированную атаку дронов-камикадзе.
Несмотря на это, как уже известно, враг продолжил наносить удары по Украине.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, с вечера и до утра российские захватчики били по Никополю.
В результате атак повреждены три частных дома, инфраструктура и админздание.
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