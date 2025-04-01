Силы ПВО уничтожили все ракеты во время новой атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все ракеты во время новой атаки России

Воздушные Силы ВСУ
Что известно об атаке РФ на Украину 1 апреля
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В ночь 1 апреля силы ПВО смогли успешно сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на Запорожском направлении. Ни одна из них не достигла своей цели.

Главные тезисы

  • Впервые в 2025 году Россия не прибегла к массированной атаке дронов.
  • Тем не менее, она все равно продолжала терроризировать гражданское население Украины.

Что известно об атаке РФ на Украину 1 апреля

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 21:00 31 марта.

Армия РФ нанесла удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.

Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной. Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники украинского неба.

Что важно понимать, именно ночь на 1 апреля стала первой в 2025 году, когда Россия не применяла массированную атаку дронов-камикадзе.

Несмотря на это, как уже известно, враг продолжил наносить удары по Украине.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, с вечера и до утра российские захватчики били по Никополю.

В результате атак повреждены три частных дома, инфраструктура и админздание.

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