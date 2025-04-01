Силы ПВО уничтожили все ракеты во время новой атаки России

В ночь 1 апреля силы ПВО смогли успешно сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на Запорожском направлении. Ни одна из них не достигла своей цели.

Что известно об атаке РФ на Украину 1 апреля

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 21:00 31 марта.

Армия РФ нанесла удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.

Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной. Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники украинского неба. Поделиться

Что важно понимать, именно ночь на 1 апреля стала первой в 2025 году, когда Россия не применяла массированную атаку дронов-камикадзе.

Несмотря на это, как уже известно, враг продолжил наносить удары по Украине.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, с вечера и до утра российские захватчики били по Никополю.

В результате атак повреждены три частных дома, инфраструктура и админздание.