Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ у війні проти України

На ранок 10 квітня втрати РФ у війні проти України сягнули 929 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. Також збито 3145 ракет.
Головні тези:
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ у війні проти України оцінюються на 929 тисяч військових осіб ліквідовано.
- Крім особового складу, з початку вторгнення в Україну було знищено значну кількість танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншої техніки армії РФ.
- Втрати армії РФ включають ліквідацію літаків, вертольотів, крилатих ракет, кораблів та іншої військової техніки.
Актуальні втрати армії РФ станом на 10 квітня
Про це пише Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 929000 (+1420) осіб ліквідовано;
танків - 10579 (+3) од;
бойових броньованих машин - 22033 (+12) од;
артилерійських систем - 25982 (+70) од;
РСЗВ - 1359 од;
засобів ППО - 1127 од;
літаків - 370 од;
вертольотів - 335 од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 32078 (+105) од;
крилатих ракет - 3145 од;
кораблів/катерів - 28 од;
підводних човнів - 1 од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 43514 (+169) од;
спеціальної техніки - 3796 (+4) од.
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