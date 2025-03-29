Сирський озвучив колосальні втрати армії РФ у автомобільній та спеціальній техніці

Сили оборони України з початку року на фронті знешкодили 9838 автомобільної та спеціальної техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Сили оборони України під керівництвом генерала Олександра Сирського успішно знищили понад 9800 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.
- Головнокомандувач Збройних сил України наголосив на професіоналізмі та ефективності українських захисників у боротьбі з ворогом.
- З початку цього року ворожі війська зазнали значних втрат в автомобільній та спеціальній техніці на фронті.
Росія втратила майже 10 тис одиниць техніки від початку 2025 року
Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці та опублікував відео бойової роботи українських підрозділів.
За його словами, щодня Сили оборони знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.
Головнокомандувач ЗСУ подякував українським захисникам за професіоналізм, відвагу та ефективність.
Боротьба триває, — додав він.
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