Сирський озвучив колосальні втрати армії РФ у автомобільній та спеціальній техніці
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив колосальні втрати армії РФ у автомобільній та спеціальній техніці

Головнокомандувач ЗС України
техніка

Сили оборони України з початку року на фронті знешкодили 9838 автомобільної та спеціальної техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Сили оборони України під керівництвом генерала Олександра Сирського успішно знищили понад 9800 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.
  • Головнокомандувач Збройних сил України наголосив на професіоналізмі та ефективності українських захисників у боротьбі з ворогом.
  • З початку цього року ворожі війська зазнали значних втрат в автомобільній та спеціальній техніці на фронті.

Росія втратила майже 10 тис одиниць техніки від початку 2025 року

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці та опублікував відео бойової роботи українських підрозділів.

За його словами, щодня Сили оборони знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

Влучними ураженнями руйнуємо ворожу логістику. Лише з початку року сумарні втрати ворога в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч одиниць (9838).

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським захисникам за професіоналізм, відвагу та ефективність.

Боротьба триває, — додав він.

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