Курська операція ЗСУ. Сирський назвав актуальні втрати армії РФ

Головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначає, що українські воїни й надалі тримають "санітарну зону" на території країни-агресора, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії у Курській області РФ.
Головні тези:
- Українські воїни продовжують здійснювати результативні контратаки та утримують “санітарну зону” в Курській області РФ.
- За час проведення Курської операції загальні втрати російської армії складають понад 55 тис осіб, з них безповоротні понад 22 тис.
- На Курщині українські сили взяли у полон понад 940 осіб і заблокували ворога на північному кордоні Сумщини.
Росія втратила понад 22 тис вбитими на Курщині — Сирський
Від початку української операції на Курщині російська армія вже зазнала втрат на цьому напрямку у понад 55 тисяч осіб, з них безповоротних понад 22 тис.
Про це зазначено у повідомленні на Facebook-сторінці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Ще понад 940 осіб взяті були у полон українськими силами.
Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду.
Він повідомив, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини, працював у Сумській області в бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.
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