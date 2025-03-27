Курська операція ЗСУ. Сирський назвав актуальні втрати армії РФ

Головнокомандувач ЗСУ Сирський зазначає, що українські воїни й надалі тримають "санітарну зону" на території країни-агресора, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії у Курській області РФ.

Росія втратила понад 22 тис вбитими на Курщині — Сирський

Від початку української операції на Курщині російська армія вже зазнала втрат на цьому напрямку у понад 55 тисяч осіб, з них безповоротних понад 22 тис.

Про це зазначено у повідомленні на Facebook-сторінці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис осіб. Із них безповоротні — більш ніж 22,2 тисячі, санітарні — більш ніж 31,8 тисячі загарбників. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Ще понад 940 осіб взяті були у полон українськими силами.

Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду.

Сирський на Сумщині

Він повідомив, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини, працював у Сумській області в бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.