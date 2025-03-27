Курская операция ВСУ. Сырский назвал актуальные потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция ВСУ. Сырский назвал актуальные потери армии РФ

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Сырский отмечает, что украинские воины и дальше держат "санитарную зону" на территории страны-агрессора, совершают результативные контратаковые и штурмовые действия в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские воины под руководством главнокомандующего Сырского удерживают “санитарную зону” в Курской области РФ.
  • В рамках Курска операции общие потери российской армии составляют более 55 тыс человек, среди которых безвозвратных потерь более 22 тыс человек.
  • Украинские силы на Курщине взяли в плен более 940 человек и заблокировали врага на северной границе Сумщины.

Россия потеряла более 22 тыс убитыми на Курщине — Сырский

С начала украинской операции на Курщине российская армия уже понесла потери на этом направлении более 55 тысяч человек, из них безвозвратных более 22 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

За семь с половиной месяцев после начала Курской операции общие потери, которые наши воины нанесли противнику, составляют более 55 тыс человек. Из них безвозвратные — более 22,2 тысячи, санитарные — более 31,8 тысячи захватчиков.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Еще более 940 человек были взяты в плен украинскими силами.

Мое уважение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим санитарную зону на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди.

Сырский в Сумской области

Он сообщил, что в связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой врага вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины, работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороне, механизированных и некоторых других подразделениях.

По словам Сырского, в ходе работы подробно изучил проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов.

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