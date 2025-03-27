Курская операция ВСУ. Сырский назвал актуальные потери армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Сырский отмечает, что украинские воины и дальше держат "санитарную зону" на территории страны-агрессора, совершают результативные контратаковые и штурмовые действия в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские воины под руководством главнокомандующего Сырского удерживают “санитарную зону” в Курской области РФ.
- В рамках Курска операции общие потери российской армии составляют более 55 тыс человек, среди которых безвозвратных потерь более 22 тыс человек.
- Украинские силы на Курщине взяли в плен более 940 человек и заблокировали врага на северной границе Сумщины.
Россия потеряла более 22 тыс убитыми на Курщине — Сырский
С начала украинской операции на Курщине российская армия уже понесла потери на этом направлении более 55 тысяч человек, из них безвозвратных более 22 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Еще более 940 человек были взяты в плен украинскими силами.
Мое уважение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим санитарную зону на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди.
Он сообщил, что в связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой врага вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины, работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороне, механизированных и некоторых других подразделениях.
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