Сырский озвучил колоссальные потери армии РФ в автомобильной и специальной технике

Силы обороны Украины с начала года на фронте обезвредили 9838 автомобильной и специальной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские защитники под руководством генерала Сырского обезвредили 9838 единиц автомобильной и специальной техники российских захватчиков.
- С начала года вражеские войска понесли значительные потери в автомобильной и специальной технике на фронте, потеряв почти 10 тысяч единиц техники.
- Силы обороны Украины ежедневно обезвреживают захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники, разрушая вражескуюю логистику.
Россия потеряла почти 10 тыс единиц техники с начала 2025 года
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке и опубликовал видео боевой работы украинских подразделений.
По его словам, ежедневно Силы обороны обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессионализм, отвагу и эффективность.
Борьба продолжается, — добавил он.
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