Сырский озвучил колоссальные потери армии РФ в автомобильной и специальной технике
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский озвучил колоссальные потери армии РФ в автомобильной и специальной технике

Главнокомандующий ВС Украины
потери
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Силы обороны Украины с начала года на фронте обезвредили 9838 автомобильной и специальной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Украинские защитники под руководством генерала Сырского обезвредили 9838 единиц автомобильной и специальной техники российских захватчиков.
  • С начала года вражеские войска понесли значительные потери в автомобильной и специальной технике на фронте, потеряв почти 10 тысяч единиц техники.
  • Силы обороны Украины ежедневно обезвреживают захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники, разрушая вражескуюю логистику.

Россия потеряла почти 10 тыс единиц техники с начала 2025 года

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке и опубликовал видео боевой работы украинских подразделений.

По его словам, ежедневно Силы обороны обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники.

Точными поражениями разрушаем враждебную логистику. Только с начала года суммарные потери врага в автомобильной и специальной технике составили почти 10 тысяч единиц (9838).

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессионализм, отвагу и эффективность.

Борьба продолжается, — добавил он.

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