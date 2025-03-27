РФ потеряла 96 крылатых ракет в результате удара ВСУ по военному аэродрому "Энгельс"

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России было уничтожено 96 российских ракет. Атака произошла в ночь на 20 марта.

Силы обороны Украины разбили аэродром "Энгельс"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 г. враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и вследствие вторичной детонации. Поделиться

Как уточняет Генштаб, указанное количество ракет было рассчитано для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

Также удары по местам хранения авиационного горючего РФ привели к уничтожению значительных его запасов, что отрицательно сказывается на возможности врага обеспечивать боевые действия.

Напомним, в ночь на 20 марта в районе российского аэродрома "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы, там возник сильный пожар. Россияне пожаловались на атаку.

В сети заявили, что был атакован слог с оружием, в районе были звуки детонации.