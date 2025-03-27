РФ потеряла 96 крылатых ракет в результате удара ВСУ по военному аэродрому "Энгельс"

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России было уничтожено 96 российских ракет. Атака произошла в ночь на 20 марта.
Главные тезисы
- Силами обороны Украины был проведен успешный удар по аэродрому “Энгельс”, в результате чего Россия потеряла 96 крылатых ракет.
- Атака привела к серьезным потерям для России и ограничила ее способность проводить ракетные удары по Украине в ближайшее время.
- Удары украинских войск также привели к уничтожению запасов авиационного горючего РФ, негативно отразившись на возможности врага вести боевые действия.
Силы обороны Украины разбили аэродром "Энгельс"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как уточняет Генштаб, указанное количество ракет было рассчитано для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.
Также удары по местам хранения авиационного горючего РФ привели к уничтожению значительных его запасов, что отрицательно сказывается на возможности врага обеспечивать боевые действия.
Напомним, в ночь на 20 марта в районе российского аэродрома "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы, там возник сильный пожар. Россияне пожаловались на атаку.
В сети заявили, что был атакован слог с оружием, в районе были звуки детонации.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что после атаки на "Энгельс" россияне потеряли ракеты, в том числе крылатые ракеты класса "воздух — земля" Х-101.
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