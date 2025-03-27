РФ потеряла 96 крылатых ракет в результате удара ВСУ по военному аэродрому "Энгельс"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

РФ потеряла 96 крылатых ракет в результате удара ВСУ по военному аэродрому "Энгельс"

Генштаб ВСУ
бавовна
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В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России было уничтожено 96 российских ракет. Атака произошла в ночь на 20 марта.

Главные тезисы

  • Силами обороны Украины был проведен успешный удар по аэродрому “Энгельс”, в результате чего Россия потеряла 96 крылатых ракет.
  • Атака привела к серьезным потерям для России и ограничила ее способность проводить ракетные удары по Украине в ближайшее время.
  • Удары украинских войск также привели к уничтожению запасов авиационного горючего РФ, негативно отразившись на возможности врага вести боевые действия.

Силы обороны Украины разбили аэродром "Энгельс"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 г. враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и вследствие вторичной детонации.

Как уточняет Генштаб, указанное количество ракет было рассчитано для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

Также удары по местам хранения авиационного горючего РФ привели к уничтожению значительных его запасов, что отрицательно сказывается на возможности врага обеспечивать боевые действия.

Напомним, в ночь на 20 марта в районе российского аэродрома "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы, там возник сильный пожар. Россияне пожаловались на атаку.

В сети заявили, что был атакован слог с оружием, в районе были звуки детонации.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что после атаки на "Энгельс" россияне потеряли ракеты, в том числе крылатые ракеты класса "воздух — земля" Х-101.

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