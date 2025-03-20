Генштаб подтвердил атаку Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс"

Подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины совместно провели успешное оперативное действие по атаке на аэродром “Энгельс” в Саратовской области РФ.
- Атака была направлена на защиту гражданского населения от ракетных ударов и террористических атак.
- Удар по аэродрому вызвал пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов, что подтверждено в Генштабе ВСУ.
Силы обороны Украины атаковали аэродром "Энгельс"
Удачную операцию подтвердили в Генштабе ВСУ.
В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
Этот военный объект используется авиацией окупантов для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.
Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
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