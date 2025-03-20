Генштаб підтвердив атаку Сил оборони України по аеродрому "Енгельс"

Підрозділи Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.
Головні тези:
- Силами оборони України було проведено успішну оперативну дію на аеродром “Енгельс” у Саратовській області РФ відповідно до норм міжнародного права.
- Аеродром використовувався для ракетних ударів по території України та терористичних атак, військові дії проти нього спрямовані на захист цивільного населення.
- Удар по аеродрому призвів до пожежі, вибухів та вторинної детонації боєприпасів.
Сили оборони України атакували аеродром "Енгельс"
Вдалу операцію підтвердили у Генштабі ЗСУ.
У районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.
Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію Російської Федерації проти України.
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