В Енгельсі уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101 — думка аналітиків
Категорія
Події
Дата публікації

В Енгельсі уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101 — думка аналітиків

бавовна
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Джерело:  Defense Express

Потужна повітряна атака на російський Енгельс у ныч проти 20 березня могла призвести до ураження складу з крилатими ракетами, які Росія використовує для ударів по Україні.

Головні тези:

  • При вторинній детонації в Енгельсі було уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101.
  • Згідно з аналізом Defense Express, вибух пошкодив будівлі поруч з авіабазою, де могли зберігати ракети для стратегічної авіації.
  • Ракети Х-101 та Х-555 використовуються Росією для ударів по Україні, зокрема для знищення стратегічних об'єктів.

В Енгельсі міг бути уражений склад з авіаційними ракетами

Потужна вторинна детонація, яка сталась через 4 години після української атаки, пошкодила десятки будівель розташованих поряд з авіабазою "Енгельс", що прямо вказує на те, що могло вибухнути, вважають аналітики Defense Express.

У районі авіабази стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, де базуються Ту-95МС та Ту-160, детонував склад з боєприпасами. З огляду на відео з місця подій з потужною вторинною детонацією та характер самої авіабази, йдеться склад, де зберігались крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.

Зокрема є вже фото та відео з величезним "грибом" від вибуху, який стався сьогодні десь близько 7 ранку. Сам факт детонації підтверджується місцевою владою, яка до цього повідомила про масовану атаку українських далекобійних дронів близько 3 ночі, з яких нібито 54 було збито саме над Саратівською областю.

Тобто наразі все вказує саме на те, що детонація відбулась на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації. Враховуючи те, що на "Енгельсі" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 зі складу 121-го та 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку "ВКС" РФ, то йдеться про крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.

На тлі першого офіційного повідомлення про застосування "Довгого Нептуна" із дальністю польоту до 1000 км цілком можливо, що саме така зброя із повноцінною бойовою частиною вагою у сотні, а не десятки кілограм, була необхідна для такої результативної атаки.

Про це також каже керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.

Ракета Х-101 — це високоточна крилата ракета великої дальності класу "повітря — земля". Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Основне призначення Х-101 — знищення важливих цілей на великій відстані, зокрема стратегічних об'єктів противника.

Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.

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