В Енгельсі уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101 — думка аналітиків

Потужна повітряна атака на російський Енгельс у ныч проти 20 березня могла призвести до ураження складу з крилатими ракетами, які Росія використовує для ударів по Україні.
Головні тези:
- При вторинній детонації в Енгельсі було уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101.
- Згідно з аналізом Defense Express, вибух пошкодив будівлі поруч з авіабазою, де могли зберігати ракети для стратегічної авіації.
- Ракети Х-101 та Х-555 використовуються Росією для ударів по Україні, зокрема для знищення стратегічних об'єктів.
В Енгельсі міг бути уражений склад з авіаційними ракетами
Потужна вторинна детонація, яка сталась через 4 години після української атаки, пошкодила десятки будівель розташованих поряд з авіабазою "Енгельс", що прямо вказує на те, що могло вибухнути, вважають аналітики Defense Express.
У районі авіабази стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, де базуються Ту-95МС та Ту-160, детонував склад з боєприпасами. З огляду на відео з місця подій з потужною вторинною детонацією та характер самої авіабази, йдеться склад, де зберігались крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.
Зокрема є вже фото та відео з величезним "грибом" від вибуху, який стався сьогодні десь близько 7 ранку. Сам факт детонації підтверджується місцевою владою, яка до цього повідомила про масовану атаку українських далекобійних дронів близько 3 ночі, з яких нібито 54 було збито саме над Саратівською областю.
The ammunition warehouses of the Engels-2 airbase in Saratov, Russia, have been struck. The secondary explosion was extremely powerful and devastated neighborhoods hundreds of meters from the base. A huge smoke plume is over the base.— (((Tendar))) (@Tendar) March 20, 2025
The base is home of Russia‘s strategic… pic.twitter.com/L3jrONUIVa
Тобто наразі все вказує саме на те, що детонація відбулась на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації. Враховуючи те, що на "Енгельсі" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 зі складу 121-го та 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку "ВКС" РФ, то йдеться про крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.
На тлі першого офіційного повідомлення про застосування "Довгого Нептуна" із дальністю польоту до 1000 км цілком можливо, що саме така зброя із повноцінною бойовою частиною вагою у сотні, а не десятки кілограм, була необхідна для такої результативної атаки.
Про це також каже керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.
Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.