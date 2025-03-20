В Енгельсі уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101 — думка аналітиків

Потужна повітряна атака на російський Енгельс у ныч проти 20 березня могла призвести до ураження складу з крилатими ракетами, які Росія використовує для ударів по Україні.

В Енгельсі міг бути уражений склад з авіаційними ракетами

Потужна вторинна детонація, яка сталась через 4 години після української атаки, пошкодила десятки будівель розташованих поряд з авіабазою "Енгельс", що прямо вказує на те, що могло вибухнути, вважають аналітики Defense Express.

У районі авіабази стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, де базуються Ту-95МС та Ту-160, детонував склад з боєприпасами. З огляду на відео з місця подій з потужною вторинною детонацією та характер самої авіабази, йдеться склад, де зберігались крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.

Зокрема є вже фото та відео з величезним "грибом" від вибуху, який стався сьогодні десь близько 7 ранку. Сам факт детонації підтверджується місцевою владою, яка до цього повідомила про масовану атаку українських далекобійних дронів близько 3 ночі, з яких нібито 54 було збито саме над Саратівською областю.

The ammunition warehouses of the Engels-2 airbase in Saratov, Russia, have been struck. The secondary explosion was extremely powerful and devastated neighborhoods hundreds of meters from the base. A huge smoke plume is over the base.



The base is home of Russia‘s strategic… pic.twitter.com/L3jrONUIVa — (((Tendar))) (@Tendar) March 20, 2025

Тобто наразі все вказує саме на те, що детонація відбулась на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації. Враховуючи те, що на "Енгельсі" базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 зі складу 121-го та 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку "ВКС" РФ, то йдеться про крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.

На тлі першого офіційного повідомлення про застосування "Довгого Нептуна" із дальністю польоту до 1000 км цілком можливо, що саме така зброя із повноцінною бойовою частиною вагою у сотні, а не десятки кілограм, була необхідна для такої результативної атаки.

Про це також каже керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.

Ракета Х-101 — це високоточна крилата ракета великої дальності класу "повітря — земля". Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Основне призначення Х-101 — знищення важливих цілей на великій відстані, зокрема стратегічних об'єктів противника. Поширити

Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.