В Энгельсе поражен склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 — мнение аналитиков

Мощная воздушная атака на российский Энгельс в ночь на 20 марта могла привести к поражению состава с крылатыми ракетами, которые Россия использует для ударов по Украине.

В Энгельсе мог быть поражен склад с авиационными ракетами

Мощная вторичная детонация, произошедшая спустя 4 часа после украинской атаки, повредила десятки зданий расположенных рядом с авиабазой "Энгельс", прямо указывающей на то, что могло взорваться, считают аналитики Defense Express.

В районе авиабазы стратегической авиации Энгельс под Саратовом, где базируются Ту-95МС и Ту-160, детонировал склад с боеприпасами. Учитывая видео с места событий с мощной вторичной детонацией и характер самой авиабазы, склад, где хранились крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555.

В частности, есть уже фото и видео с огромным "грибом" от взрыва, который произошел сегодня где-то около 7 утра. Сам факт детонации подтверждается местными властями, которые до этого сообщили о массированной атаке украинских дальнобойных дронов около 3 ночи, из которых якобы 54 были сбиты именно над Саратовской областью.

The ammunition warehouses of the Engels-2 airbase in Saratov, Russia, have been struck. The secondary explosion was extremely powerful and devastated neighborhoods hundreds of meters from the base. A huge smoke plume is over the base.



The base is home of Russia‘s strategic… pic.twitter.com/L3jrONUIVa — (((Tendar))) (@Tendar) March 20, 2025

То есть все указывает именно на то, что детонация произошла на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации. Учитывая, что на "Энгельсе" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 из состава 121-го и 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка "ВКС" РФ, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101 и Х-555.

На фоне первого официального сообщения о применении "Длинного Нептуна" с дальностью полета до 1000 км вполне возможно, что именно такое оружие с полноценной боевой частью весом в сотни, а не десятки килограмм, было необходимо для такой результативной атаки.

Об этом говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101. Количество будет понято впоследствии. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

По словам Коваленко, на аэродроме Энгельс российские войска хранят больше ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине.

Ракета Х-101 — это высокоточная крылатая ракета большой дальности класса "воздух — земля". Ее носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-95. Основное предназначение Х-101 — уничтожение важных целей на большом расстоянии, в том числе стратегических объектов противника. Поделиться

Россия применяет эти ракеты для дальних ударов по Украине во время массированных атак.