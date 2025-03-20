В Энгельсе поражен склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 — мнение аналитиков

Мощная воздушная атака на российский Энгельс в ночь на 20 марта могла привести к поражению состава с крылатыми ракетами, которые Россия использует для ударов по Украине.
Главные тезисы
- После воздушной атаки на Энгельс был поражен склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101, используемыми Россией для ударов по Украине.
- Аналитики утверждают, что вторичная детонация повредила здание рядом с авиабазой, где могли храниться ракеты для стратегической авиации.
- Факт детонации на складе боеприпасов в Энгельсе указывает на возможное поражение ракет Х-101 и Х-555, носителями которых являются Ту-95МС и Ту-160.
В Энгельсе мог быть поражен склад с авиационными ракетами
Мощная вторичная детонация, произошедшая спустя 4 часа после украинской атаки, повредила десятки зданий расположенных рядом с авиабазой "Энгельс", прямо указывающей на то, что могло взорваться, считают аналитики Defense Express.
В районе авиабазы стратегической авиации Энгельс под Саратовом, где базируются Ту-95МС и Ту-160, детонировал склад с боеприпасами. Учитывая видео с места событий с мощной вторичной детонацией и характер самой авиабазы, склад, где хранились крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555.
В частности, есть уже фото и видео с огромным "грибом" от взрыва, который произошел сегодня где-то около 7 утра. Сам факт детонации подтверждается местными властями, которые до этого сообщили о массированной атаке украинских дальнобойных дронов около 3 ночи, из которых якобы 54 были сбиты именно над Саратовской областью.
The ammunition warehouses of the Engels-2 airbase in Saratov, Russia, have been struck. The secondary explosion was extremely powerful and devastated neighborhoods hundreds of meters from the base. A huge smoke plume is over the base.— (((Tendar))) (@Tendar) March 20, 2025
The base is home of Russia‘s strategic… pic.twitter.com/L3jrONUIVa
То есть все указывает именно на то, что детонация произошла на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации. Учитывая, что на "Энгельсе" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 из состава 121-го и 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка "ВКС" РФ, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101 и Х-555.
На фоне первого официального сообщения о применении "Длинного Нептуна" с дальностью полета до 1000 км вполне возможно, что именно такое оружие с полноценной боевой частью весом в сотни, а не десятки килограмм, было необходимо для такой результативной атаки.
Об этом говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, на аэродроме Энгельс российские войска хранят больше ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине.
Россия применяет эти ракеты для дальних ударов по Украине во время массированных атак.