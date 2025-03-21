Удар ВСУ по аэродрому "Энгельс" — в сети появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар ВСУ по аэродрому "Энгельс" — в сети появились спутниковые снимки последствий

Энгельс
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки показали разрушение складов боеприпасов на аэродроме Энгельс в результате атаки украинских дронов.
  • Возможное уничтожение центра предполетной подготовки ракет вызвало серьезные последствия для российской авиации в регионе.
  • Спутниковые снимки отображают воронки после удара ВСУ и показывают масштаб разрушений на аэродроме.

На аэродроме Энгельс — воронки после удара ВСУ

На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

На месте некоторых построек — воронки от взрывов.

Об этом сообщают "Схемы".

Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, наносившие масштабные ракетные удары по Украине.

Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен, — рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" произошла в Саратове и Энгельсе РФ — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Энгельсе поражен склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 — мнение аналитиков
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил атаку Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс"
Генштаб ВСУ
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?