Удар ВСУ по аэродрому "Энгельс" — в сети появились спутниковые снимки последствий

Украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показали разрушение складов боеприпасов на аэродроме Энгельс в результате атаки украинских дронов.
- Возможное уничтожение центра предполетной подготовки ракет вызвало серьезные последствия для российской авиации в регионе.
- Спутниковые снимки отображают воронки после удара ВСУ и показывают масштаб разрушений на аэродроме.
На аэродроме Энгельс — воронки после удара ВСУ
На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
На месте некоторых построек — воронки от взрывов.
Об этом сообщают "Схемы".
Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, наносившие масштабные ракетные удары по Украине.
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