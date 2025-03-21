Удар ВСУ по аэродрому "Энгельс" — в сети появились спутниковые снимки последствий

Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен, — рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.