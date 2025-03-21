Удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс" — у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений, — розповів "Схемам" авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.