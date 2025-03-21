Удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс" — у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків
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Удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс" — у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Енгельс
Джерело:  Радіо Свобода

Українські дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ у ніч на 20 березня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.

Головні тези:

  • Супутникові знімки показали пошкодження складів боєприпасів на аеродромі Енгельс.
  • На аеродромі були зруйновані контейнери для ракет, які Росія використовує проти України.
  • Авіаційний експерт підтвердив можливе знищення центру передпольотної підготовки ракет.

На аеродромі “Енгельс” — вирви після удару ЗСУ

На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видні пошкодження складів боєприпасів на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області.

На місці деяких будівель — вирви від вибухів.

Про це повідомляють "Схеми".

Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.

Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений, — розповів "Схемам" авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

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