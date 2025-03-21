Удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс" — у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Українські дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ у ніч на 20 березня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.
Головні тези:
- Супутникові знімки показали пошкодження складів боєприпасів на аеродромі Енгельс.
- На аеродромі були зруйновані контейнери для ракет, які Росія використовує проти України.
- Авіаційний експерт підтвердив можливе знищення центру передпольотної підготовки ракет.
На аеродромі “Енгельс” — вирви після удару ЗСУ
На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видні пошкодження складів боєприпасів на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області.
На місці деяких будівель — вирви від вибухів.
Про це повідомляють "Схеми".
Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.
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